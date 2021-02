World of Tanks arrive sur Steam à la fin de l’année dûment mis à jour

Le populaire tank gratuit s’ajoute à la plate-forme populaire. World of Tanks arrive sur Steam et ne nécessitera pas de lanceurs externes.

L’un des jeux vidéo gratuits les plus célèbres de la dernière décennie fait le saut vers la plate-forme la plus célèbre au monde. Oui, coupable, je parle de quoi World of Tanks arrive sur Steam. Ce jeu Wargaming est un jeu de tir qui nous met aux commandes de différents chars de combat historiques de différentes époques.

Avec ces véhicules, nous devons tuer le reste des ennemis dans des jeux multijoueurs en ligne qui concentrent généralement des milliers de joueurs à travers le monde.

Bien que le titre soit sorti sur PC depuis sa sortie, pour en profiter, vous devez télécharger votre propre lanceur.

Désormais, Wargaming a annoncé que le jeu vidéo arrivera fin 2021 sur Steam, afin que les joueurs de la plateforme Valve puissent avoir le jeu dans la bibliothèque et le mettre à jour à partir de là, sans avoir à installer un autre lanceur sur le ordinateur, ce qui dérange de nombreux joueurs.

Mais tout ne peut pas être joli. Si vous jouez à World of Tanks depuis le lanceur et que vous voyez cette nouvelle comme quelque chose de très positif, vous devez garder à l’esprit que vous ne pourrez pas utiliser le même compte.

Cela peut être un problème pour certains joueurs vétérans, mais Wargaming veut probablement augmenter leur quota et ne pense pas que cela les affectera de manière négative.

«Nous avons toujours voulu nous assurer que World of Tanks était disponible pour tout le monde, c’est donc une étape naturelle que nous accueillions la communauté Steam dans notre famille.«A commenté Max Chuvalov, directeur des publications mondiales pour World of Tanks.