World for Two est sur le point de sortir le 16 juillet de cette année

PQube a lancé un autre monde de pixels adorable comme l’annonce le développeur Seventh Rank Monde des deux. cette belle aventure à défilement horizontal entre dans un monde disparu depuis longtemps dans un voyage hautement émotionnel et artistiquement unique. Les fans de jeux basés sur des pixels apprécieront sa beauté, et d’autres apprécieront son scénario unique.

Ce titre est prévu pour une sortie PC en juillet, et il suit les aventures d’un androïde. Le but est de réintroduire la vie dans un monde détruit. Bien que ce soit une tâche difficile, l’androïde doit atteindre son objectif pour le bien du monde qui l’entoure. Relancez l’évolution et profitez du beau résultat graphique.

C’est une aventure dans un monde hautement émotionnel où vous essayez de redonner vie à un monde mort. Changez les friches désolées, rajeunissez les environnements et aidez le dernier survivant de l’humanité à réaliser son rêve. Avec une planète éteinte ayant besoin de votre aide, seul un androïde courageux peut accomplir cette tâche.

Dans l’histoire, le professeur a passé des années à apprendre à recréer la vie. L’énergie dont il a besoin pour y parvenir, cependant, doit être récoltée à la surface où il ne peut pas aller. Il vous a donc conçu, un androïde, pour voyager là où les humains ne peuvent plus et renaître le monde mort.

Les joueurs doivent résoudre des énigmes, collecter des Starflames et faire correspondre les codes ADN avec les animaux existants pour créer la vie. Cela signifie combiner l’ADN avec des résultats d’essais et d’erreurs dans l’espoir que quelque chose fonctionnera.

Une fois la vie restaurée, vous les ramènerez à la surface et apprécierez de voir leurs couleurs, traits et caractéristiques uniques. Une belle bande-son qui correspond à l’histoire unique de ce titre rend le jeu passionnant et entraînant.

Une fois l’histoire principale terminée, les joueurs peuvent accéder au chapitre 0 exclusif. Celui-ci raconte l’histoire du professeur, comment le monde s’est terminé et le monde qui était autrefois. De plus, les joueurs peuvent remplacer la bande originale de l’histoire principale par une variante intéressante composée de violons, d’alto et d’un violoncelle.

L’histoire et la construction du monde dans ce titre sont soigneusement conçues et l’expérience de jeu est simple. Les fans le trouveront étrangement familier mais extraterrestre alors que vous recréez la vie perdue et entrez dans un avenir nouveau et meilleur.

Ce titre convient à un public de tous âges. Il raconte une histoire importante de renouveau et peut être apprécié par tous ceux qui aiment les énigmes.

Monde pour deux devrait sortir le 16 juillet pour Vapeur et les audiences PC de Seventh Rank et PQube.