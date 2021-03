World Car Awards. Rencontrez les 5 finalistes du prix de la personnalité de l’année 2021

Plus de 90 juges aux World Car Awards (WCA) – parmi lesquels Guilherme Costa, co-fondateur et directeur de 45secondes.fr – de 24 pays, ont choisi les cinq finalistes pour le prix Personnalité de l’année 2021.

Pour être éligibles, les candidats doivent avoir apporté une contribution significative à l’industrie automobile entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Le gagnant sera annoncé le 20 avril.

Il est rappelé qu’en 2020 ce prix a été décerné au Portugais Carlos Tavares, directeur exécutif de Stellantis, le nouveau géant de l’automobile issu de la fusion entre FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et le Groupe PSA.

Finalistes du prix de la personnalité de l’année 2021

Pratap Bose est vice-président du design global chez Tata. Diplômé du Royal College of Art de Londres, il dirige trois centres de design à travers le monde: en Inde, en Italie et au Royaume-Uni. Sa stratégie de design audacieuse et futuriste a renforcé la présence internationale du fabricant indien.

Luc Donckerwolke, directeur créatif du groupe Hyundai Motor, est revenu à la marque sud-coréenne pour définir la nouvelle ligne de design des marques Hyundai, Kia et Genesis. Donckerwolke est l’un des principaux moteurs du design derrière Genesis, la marque haut de gamme du groupe Hyundai.

Euisin Chung il est président du conseil d’administration de Hyundai Motor Group et fils du fondateur de Hyundai. Sous sa direction, Hyundai et Kia sont devenus de sérieux concurrents dans la course à l’électrification, avec des avancées majeures dans la technologie des piles à combustible hybrides, électriques et à hydrogène.

Tomiko Takeuchi elle est devenue le premier ingénieur en chef de Mazda et responsable du programme MX-30, la première voiture entièrement électrique de la marque japonaise. Takeuchi est également le premier pilote de test et de développement pour le fabricant de soleil levant du pays.

Akio Toyoda il est le président et directeur exécutif charismatique de Toyota Motor Corporation et un fan avoué de sports automobiles, avec une participation active en tant que conducteur. Malgré la pandémie de Covid-19, Toyota était le groupe automobile ayant le plus gros volume de ventes en 2020, à un moment où il commençait à construire Woven City, véritable prototype de la ville du futur.