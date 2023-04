« Workin’ Moms », aura-t-il une saison 8 ?

La septième saison de « Workin’ Moms », une comédie dramatique canadienne de la CBC, diffusée à l’origine du 3 janvier au 28 mars 2023 et est disponible sur netflix depuis le 26 avril 2023. Dès lors, les fans réclament un huitième opus.

La série mettant en vedette Catherine Reitman, Jessalyn Wanlim, Dani Kind et Juno Rinaldi suit quatre femmes qui, une fois leur congé de maternité terminé, s’occupent des enfants et de la vie professionnelle dans la ville contemporaine de Toronto. Ils se soutiennent, résistent et essaient de ne pas se juger quand la vie les frappe et les étourdit.

Dans le nouveau lot d’épisodes de « Mamans qui travaillent», Kate et ses amis essaient d’équilibrer réussite professionnelle et épanouissement personnel, ce qui n’est pas facile, mais rire aide. Ensuite, y aura t’il une saison 8 ?

EST-CE QUE « WORKIN’ MOMS » AURA UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Au début de 2023, il a été annoncé que le septième volet de la sitcom CBC Television et Netflix serait le dernier. En fait, la créatrice et vedette Catherine Reitman a noté que «faire ce spectacle a été le tour de ma vie » et a célébré le succès de la comédie qui « fait briller une lampe de poche dans les coins les plus sombres de la maternité”.

« Entendre que les gens non seulement l’ont vu, mais se sont réellement sentis vus ou identifiés à lui, [comencé a sentir] une responsabilité lors de la réalisation du programmeReitman a déclaré à Variety. « Ce n’est pas si important, mais j’ai ressenti une responsabilité envers les gens qui s’y identifient.”.

Il a également indiqué que «CBC était extraordinaire en ce qui concerne les partenaires. Il n’y avait rien que nous ne pouvions pas toucher, tant que cela était justifié dans le monde du personnage. On nous a vraiment permis d’explorer ce que c’est que d’être une femme aujourd’hui. Je ne regrette rien”.

À la fin de la septième saison de « Workin’ Moms », Anne, Sloane, Jenny et Val parlent de l’avenir et conviennent de ne jamais se contenter de rien de moins que magique. Chacune des histoires principales a une fin propre, donc un nouvel épisode n’est pas nécessaire.

Scène du dernier chapitre de la septième saison de « Workin’ Moms » (Photo : CBS)

COMMENT REGARDER LA SAISON 7 DE « WORKIN’ MOMS » ?

La septième saison de « Workin’ Moms » est disponible sur Netflix à partir du 26 avril 2023Par conséquent, pour voir les derniers épisodes de la série CBS, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.