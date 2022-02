WordPress 5.9 : quelles sont les nouveautés ?

in

Certains l’attendaient avec impatience. Plus d’un mois après la date initialement communiquée, la nouvelle version du CMS numéro 1, WordPress 5.9, est sortie il y a quelques jours.

Elle introduit notamment le Full Site Editing (FSE), qui permet d’éditer l’ensemble d’un site WordPress grâce aux blocs de l’éditeur de contenu (Gutenberg), un éditeur de site et pas mal de nouveautés du côté de ces blocs.

Cette première mise à jour majeure de l’année comporte aussi un nouveau thème par défaut, dénommé Twenty Twenty-Two.

Que peut-on retenir de WordPress 5.9 ? WPMarmite, le blog consacré à WordPress vous dit tout.

De nouvelles options de personnalisation

Côté typographie

Il est maintenant possible d’agir finement sur la typographie de vos textes, en définissant une taille de police (parmi quatre options prédéfinies ou une taille personnalisée), une graisse et une casse.

En cliquant sur le symbole « + », vous pourrez aussi agir sur la hauteur de ligne et l’espacement des lettres.

Enfin, dans la rubrique « Dimensions » juste en bas, il est possible d’ajouter des marges externes.

Un nouvel affichage des couleurs

L’affichage des couleurs a changé dans l’éditeur de contenu. À présent, vous pouvez directement choisir une couleur de texte, d’arrière-plan et de lien parmi les couleurs du thème WordPress que vous utilisez, ou sélectionner une couleur personnalisée, au format RGB, HSL ou encore Hexadécimal.

La personnalisation des titres

Le menu permettant de changer de niveau de titre s’affiche maintenant verticalement. De nouvelles options de personnalisation sont également proposées.

Icônes de réseaux sociaux et boutons

La personnalisation des boutons et des icônes de réseaux sociaux est facilitée : plus besoin de sélectionner le bloc parent pour accéder aux réglages disponibles, c’est désormais possible depuis les blocs enfants.

Quoi de neuf du côté des blocs ?

Un bloc Galerie remanié

À présent, toutes les images d’une galerie peuvent être gérées comme des blocs Image individuels. Vous pouvez ainsi appliquer un style différent à chacune de vos images si vous le souhaitez, et même y insérer des liens.

Un florilège de compositions de blocs

Le thème Twenty Twenty-Two et le répertoire de compositions de blocs contiennent des ensembles de blocs prêts à être intégrés à vos pages afin de vous faire gagner du temps. Ces compositions sont accessibles depuis l’outil d’insertion de blocs, dans la barre d’outils de l’éditeur de contenu de WordPress.

Du nouveau côté affichage

Choix de la langue

Si vous avez installé plusieurs langues sur votre site (via Réglages > Général), c’est probablement la première nouveauté offerte par WordPress 5.9 que vous aurez constatée : la page de connexion à l’administration vous propose de sélectionner la langue que vous souhaitez.

Des aperçus de liens enrichis

Lorsque vous cliquez sur un lien dans l’éditeur de contenu, un aperçu est généré avec le titre de la page, une miniature et un extrait du contenu.

La vue liste intègre le glisser-déposer

Vous pouvez désormais réorganiser les blocs d’une publication dans la vue « Liste » en glisser-déposer.

Zoom sur le FSE

L’éditeur de site

Dans WordPress 5.9, un éditeur de site permet de personnaliser les pages et articles encore plus finement, à l’aide de blocs Gutenberg (accessible via Apparence > Éditeur).

En cliquant sur l’icône en forme de cercle noir et blanc, vous accèderez à l’éditeur de styles. Ce dernier permet de définir un style s’appliquant à tous les blocs d’un même type présents sur votre site.

Dans le menu des couleurs, vous pouvez créer des palettes de couleur personnalisées afin d’assurer la cohérence visuelle de votre site WordPress.

L’éditeur de modèles

Un éditeur de modèles est également accessible, en cliquant sur le logo WordPress, en haut à gauche de l’éditeur. Il contient des modèles correspondant à différents types de page (accueil, 404, etc.). Utilisez l’éditeur d’éléments de modèles pour personnaliser des sections spécifiques de vos modèles.

Le bloc de navigation fait son arrivée

Ce nouveau bloc Gutenberg permet de créer et d’insérer un menu de navigation où vous le souhaitez. Plusieurs options s’offrent à vous dans ce sens :

sélectionner un menu , si vous en avez déjà créé au préalable ;

ajouter toutes les pages : cette option est déconseillée, car toutes les pages d’un site n’ont pas vocation à être accessibles depuis le menu de navigation ;

commencer vide : pour créer directement un menu en ajoutant les pages, catégories et liens que vous souhaitez, après les avoir préalablement créées. Mais ce n’est pas tout, il est aussi possible d’ajouter des blocs, tels qu’une barre de recherche, un logo du site, une icône de réseaux sociaux par exemple, ainsi qu’un sous-menu.

Au niveau de l’affichage, vous pouvez notamment choisir une largeur et une justification.

C’est tout pour cette fois !

Voilà pour les principales nouveautés de WordPress 5.9. On espère que cet article vous aura donné envie de creuser les possibilités apportées par cette nouvelle mise à jour. Vous pouvez les découvrir en vidéo sur notre chaîne YouTube.

Quelles sont les nouveautés qui vous ont le plus mis en appétit ? Quelles sont celles qui manquent à l’appel, selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires.