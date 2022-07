Wordle passe à l’analogique – Spotify veut aussi une part du gâteau

Alors qu’aujourd’hui aussi bien que tout est numérisé, le fabricant de jouets Hasbro arrive au coin de la rue avec une surprise. Cela devrait être à partir d’octobre jeu en ligne hype Wordle allongé sur la table de jeu à la maison. Aussi Spotify semble avoir le potentiel reconnaissable et arrive au coin de la rue avec une variante pour les mélomanes.

Avant tous les amis enthousiastes du jeu de société classique tomber dans des vagues d’euphorie sans fin, il convient de mentionner que le « Wordle » analogique initialement uniquement aux États-Unis apparaîtra. Hasbro veut le jeu de société conjointement avec le New York Times sous le nom de Wordle : le jeu de fête Libération.

Wordle rend le mode solo social

Alors que la version numérique de « Wordle » est classée comme un pur jeu solo, le version analogique à plusieurs fins de jeu.

Rien n’a changé dans le gameplay simple : vous devez toujours deviner un mot de cinq lettres. Le jeu de société modifié a besoin d’un maître de jeuqui pense un mot. Tous les autres joueurs sont autorisés à parler en six tours deviner. Ce qui suit s’applique : moins vous avez besoin de tours pour résoudre le problème, mieux c’est. Surtout les personnes sociales peuvent prouver aussi dans l’équipe.

©Hasbro

Wordle pour Spotify : J’entends quelque chose que vous ne voyez pas

Également Service de streaming audio Spotify aimerait profiter du battage médiatique et l’a annoncé il y a quelques jours Achat de Heardle. Dans la version du jeu adaptée aux morceaux de musique, les joueurs doivent dans les premières secondes devine une chanson. Cela ressemble à un numéro assez divertissant.

Eh bien, qui n’attend pas avec impatience une partie de « Heardle » ? Quiconque était déjà déçu que « Wordle: The Party Game » ne soit initialement disponible que pour le marché américain doit maintenant être particulièrement fort. La version musicale du jeu est également pas en Allemagne pour le moment disponible. Ce problème semble être dû à l’acquisition du Jeux basés sur Soundcloud mentir et, espérons-le, sera corrigé dans un proche avenir.

Nous sommes plus que ravis de voir si et quand « Wordle: The Party Game » et « Heardle » de Spotify seront disponibles Marché allemand disponible sera. Jusque-là, tous les amis des lettres sautantes doivent utiliser le privilégier le jeu en ligne et espérons qu’ils pourront bientôt jouer avec le jeu de société analogique participer à la vie sociale des gamers être capable.