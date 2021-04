Wookies selon la rumeur arriver dans la saison 3 de The Mandalorian

Selon le Guerres des étoiles rumeur, Wookiees pourrait enfin apparaître dans la troisième saison de Le mandalorien. Provenant du Bespin Bulletin, une rumeur non confirmée prétend que Wookiees – la race d’étrangers humanoïdes couverts de cheveux de Chewbacca dans le Guerres des étoiles univers – ont été repérés sur le tournage de la troisième saison à venir de l’émission Disney +. La page a publié les informations dans un post sur Instagram.

« L’année dernière, j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles un Wookiee ou des Wookiees pourraient apparaître dans Le mandalorien, « Bespin Bulletin a posté. » J’ai entendu parler d’un Wookiee qui se présentait à nouveau récemment à partir d’une source secondaire et j’ai même vu la preuve qu’un Wookiee pourrait apparaître dans Le mandalorien Saison 3 d’une nouvelle source. Je ne sais pas si le Wookiee a une signification, si c’est un personnage que nous connaissons, ou si même juste un personnage d’arrière-plan. Je pensais juste que cela valait la peine de le mentionner car nous aimons tous une fuzzball. «

Parce qu’il s’agit d’une rumeur non vérifiée, il est préférable de la prendre avec un grain de sel pour le moment. Pourtant, ce serait amusant pour Guerres des étoiles fans pour voir les Wookiees faire leur chemin Le mandalorien, même en tant que caractères d’arrière-plan. Faire venir Chewbacca lui-même est une possibilité, et il y a d’autres Wookiees de Guerres des étoiles tradition qui pourrait également être la rumeur de la saison 3 Wookiee. Cela inclut le neveu de Chewie, le chevalier Jedi Lowbacca, ainsi que Gungi, un Wookiee formé par Ahsoka Tano qui apparaît dans La guerre des clones.

Les Wookiees font depuis longtemps partie de la Guerres des étoiles univers par des fans de longue date. Le créateur de la franchise George Lucas a crédité son vieux chien Indiana, décrit comme un « gros ours d’un chien » et un fidèle compagnon, comme l’inspiration du design des Wookiees. Chewbacca et Wookiees sont également connus pour leurs sons vocaux distincts, des bruits qui Guerres des étoiles les fans ont passé des décennies à essayer d’imiter.

Joué par Peter Mayhew, Chewbacca a fait tomber les fans amoureux de Wookiees dès le premier Guerres des étoiles film en 1977. Aussi connu sous le nom de Chewie, le personnage a servi d’ami fidèle et de premier compagnon à Han Solo de Harrison Ford. Comme l’un des plus populaires Guerres des étoiles personnages, Chewbacca a été présenté dans divers films ainsi que dans de nombreux autres médiums. Il a même reçu un Lifetime Achievement Award aux MTV Movie AWards en 1997.

Dans tous les cas, on ne sait pas ce qui se passera exactement dans la saison 3 de Le mandalorien, car toutes les personnes impliquées gardent un œil sur tous les détails de l’intrigue. La franchise se développera davantage avec plusieurs émissions dérivées, au fur et à mesure que Disney l’a mise en production Le livre de Boba Fett, Rangers de la nouvelle république, et Ahsoka. Avec autant de contenu en route, un camée de Chewbacca ou d’un autre Wookiee n’est certainement pas hors de question.

Créé par Jon Favreau et mettant en vedette Pedro Pascal en tant que chasseur de primes titulaire,Le mandalorien a commencé la pré-production de la saison 3, mais on ne sait pas quand les nouveaux épisodes arriveront. En attendant, les fans peuvent regarder les deux premières saisons de la série primée aux Emmy Awards sur Disney +. Cette rumeur nous vient du Bulletin Bespin.

