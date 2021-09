Woody Harrelson veut vraiment faire Zombieland 3

Les jours de Tallahassee dans l’apocalypse zombie pourraient continuer. De retour en 2019, Woody Harrelson a fait ses débuts en tant que chasseur de zombies préféré des fans dans l’original le pays des zombies, un zom-com explorant le côté le plus léger des morts-vivants. Il a repris le rôle une décennie plus tard pour Zombieland : appuyez deux fois en 2019, des années après qu’il ait semblé qu’il n’y en aurait pas d’autre le pays des zombies film. Alors, une troisième partie pourrait-elle être dans le mix ?

Récemment, Harrelson a été interviewé par Ash Crossan de Screen Rant pour aider à promouvoir son prochain film Venom : qu’il y ait un carnage. Il a été interrogé sur l’avenir de Tallahassee dans un éventuel Zombieland 3, mais pour l’instant, il n’y a rien d’officiel en préparation. Malgré cela, Harrelson indique clairement qu’il est heureux de retourner dans le pays des zombies si l’occasion se présente, car il aime vraiment les acteurs et l’équipe avec lesquels il a travaillé sur ces films.

« Je n’ai rien entendu à ce sujet de la plupart des éléments créatifs. J’adorerais le faire parce que j’adore ces gars. Tout ce groupe est vraiment… C’est un groupe de personnes singulièrement merveilleux, amusant et incroyablement drôle. Donc ce que je dis c’est que je suis ouvert à ça. Et Ash [Crossan], s’il y a quelque chose que vous pouvez faire pour y arriver, je vous en serais très reconnaissant. »

Ruben Fleischer réalisé le pays des zombies sur un scénario de Rhett Reese et Paul Wernick. Avec Woody Harrelson dans le rôle de Tallahassee, le film de zombies met en vedette Emma Stone, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin en tant que survivants d’une apocalypse zombie faisant un voyage en voiture à travers le sud-ouest des États-Unis à la recherche d’un sanctuaire. Ce fut un assez gros succès au box-office, il y avait donc eu des plans précoces pour faire une suite. Il n’a fallu que dix ans pour voir enfin ces plans se concrétiser. L’expérience en valait la peine pour Woody Harrelson, qui riait toute la journée sur le plateau.

Le gang était de nouveau réuni pour la suite Zombieland : appuyez deux fois. Fleischer est revenu à la réalisation avec Reese et Wrenick co-écrivant le scénario avec David Callaham. Rosario Dawson, Zoey Deutch, Avan Jogia, Luke Wilson et Thomas Middleditch ont également joué. Parce que la suite s’est toujours produite après tant d’années, et malgré le fait que chacune des stars principales ait un emploi du temps chargé, la possibilité est toujours là pour Zombieland 3 arriver à un moment donné aussi. Reste à voir si cela prendra encore dix ans.

« Je pense que nous nous sommes tous tellement amusés à faire celui-ci, nous serions vraiment chanceux de pouvoir revenir à le pays des zombies« , a déclaré le réalisateur Ruben Fleischer lors de la promotion Tapez deux fois. « Bien que, je dirai, Emma Stone a dit qu’elle pensait que ce serait amusant si nous en faisions un tous les 10 ans. Sachant que Woody Harrelson est juste le gars le plus sain qui soit, il va nous survivre à tous, et donc nous pouvons simplement continuer à les faire tous les 10 ans, jusqu’à la fin des temps. … Je ne peux pas imaginer une meilleure façon d’envisager mon avenir que de savoir que tous les 10 ans je peux sortir avec ces gars et faire un film avec eux encore. »

Fleischer a également taquiné un film autonome mettant en vedette Zoey Deutch dans le rôle de Madison, mais il n’y a pas de nouveau le pays des zombies en développement actif à ce stade. Pour ce qui est de Zombieland 3, cela sortira peut-être en 2029. En attendant, vous pouvez toujours jouer au jeu vidéo Zombieland VR.

Sujets : Zombieland 3