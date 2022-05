Woody Harrelson, Simu Liu et Djimon Hounsou rejoignent le thriller de survie Last Breath

Woody Harrelson, Simu Liu et Djimon Hounsou devraient diriger le casting d’un thriller de survie basé sur des faits, Dernier souffle. Le film sera réalisé par Alex Parkinson, qui a co-réalisé le documentaire 2019 du même nom avec Richard da Costa. Mitchell LaFortune écrira le scénario. Dernier souffle lancera les ventes au prochain Marché du film de Cannes, et avec un casting de stars de premier plan, le film devrait atteindre un prix substantiel au festival.

Le synopsis de l’intrigue de Dernier souffle (via la date limite) se lit comme suit :

« Un plongeur s’échoue au fond de la mer du Nord, et lorsque son cordon ombilical se brise à cause d’une mer agitée et d’un accident d’équipement sur le navire au-dessus, il ne lui reste que cinq minutes d’oxygène, dans l’obscurité totale et l’eau glaciale, sans chance de sauvetage pendant au moins trente minutes.

Dernier souffle est basé sur de vrais événements, et le plongeur en question est Chris Lemons. En 2012, Lemons effectuait des réparations à 100 m sous la surface de la mer du Nord avec ses collègues, Duncan Allcock et David Yuasa. Le système de positionnement de leur navire a soudainement échoué, provoquant la dérive du navire dans des eaux agitées, et les plongeurs se sont retrouvés bloqués. Alors que ses collègues se dirigeaient vers la cloche de plongée et étaient entraînés avec le navire, le cordon ombilical de Lemon, qui fournit au plongeur de l’oxygène, de la lumière, de la chaleur et des communications, a été sectionné dans le processus. Les citrons ont été laissés dans une eau noire et glaciale sans oxygène pendant plus de 30 minutes. Miraculeusement, Lemons a été retrouvé vivant par ses sauveteurs et s’est complètement rétabli sans aucune complication. Il travaille toujours comme plongeur à saturation.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’acteur qui incarnera Chris Lemons dans Dernier souffle sera coulé sous peu. Simu Liu jouera Dave Yuasa, tandis que les rôles de Harrelson et Hounsou sont actuellement inconnus. Dernier souffle les producteurs incluent Paul Brooks et David Brooks via Early Bird Productions, Stewart le Maréchal, Al Morrow, Anna Mohr-Pietsch et Jeremy Plager.

Le réalisateur Alex Parkinson décrit Last Breath comme une course contre la montre

De faire face à une mort certaine à une survie miraculeuse, l’histoire de Chris Lemons est à la fois pure courage et pure chance. Lemons et le reste de ses collègues ont fait preuve d’un sang-froid incroyable dans une situation tendue et se sont finalement imposés. Alex Parkinson a révélé à Deadline que Dernier souffle se déroulera en temps réel et se concentrera à la fois sur les actions héroïques de Lemons et de son équipage.





« Il est à 100 mètres de profondeur, il a cinq minutes d’essence ; tout dépend du groupe de personnes avec qui il travaille, qui se rassemblent en tant que collectif, surmontent des obstacles insurmontables pour mener à bien un sauvetage impossible. Cela touche à beaucoup d’idées ; la force de l’esprit humain, et la capacité de s’accrocher aussi, ce pauvre type qui est au fond des fonds marins, essayant de s’accrocher le plus longtemps possible. Ça tourne à cette incroyable course contre la montre, qui va se jouer dans en temps réel dans le film. C’est toujours une de ces choses, où les gens ne savent pas comment il a survécu. »

Il existe de nombreuses théories sur la façon dont les citrons ont survécu une demi-heure sans oxygène, et cela aussi dans des conditions exténuantes. Mais il s’avère que ce sont ces facteurs extrêmes qui ont sauvé la vie de Lemons. « Il a survécu parce que Chris était dans cet endroit idéal où il manquait d’oxygène et est devenu inconscient au bon moment, alors que sa température corporelle abaissait juste au bon niveau pour qu’il puisse tomber en stase », a déclaré Parkinson. « S’il avait eu plus de gaz, sa température corporelle aurait baissé et il serait mort d’hypothermie. S’il avait eu moins de gaz, il serait mort d’asphyxie. »

Dernier souffle n’a pas encore de date de sortie, mais nous aurons plus d’informations une fois qu’il sera distribué à Cannes plus tard ce mois-ci. Jusque-là, restez à l’écoute.





Benedict Cumberbatch dit qu’il prend du temps après Doctor Strange 2

Lire la suite





A propos de l’auteur