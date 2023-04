Woody Harrelson et Matthew McConaughey pourraient être des FRÈRES biologiques, demandez un test ADN

in

L’acteur Woody Harrelson a assuré qu’il est possible que lui et Matthew McConaughey soient des frères biologiques et nous vous disons ce que l’on sait.

©Getty ImagesLes acteurs sont amis depuis des années et ont joué ensemble dans des projets.

Selon les propres mots de Woody Harrelson, il est possible que lui et Matthew McConaughey soient des frères biologiques et a avoué que Il a même demandé à l’acteur de faire un test ADNCependant, cela n’a pas été facile pour le protagoniste de Interstellaire.

Woody Harrelson fait actuellement la promotion Plombiers de la Maison Blancheune série limitée dans laquelle il joue pour HBO et c’est lors d’une interview qu’il a confirmé que « il y a une certaine véracité« que lui et McConaughey peuvent être des frères biologiques.

« Nous avons parlé à Ma’Mac, la mère légitime de Matthew, et elle nous l’a fait savoir. (…) Nous étions en Grèce en train de regarder l’équipe des États-Unis remporter la Coupe du monde et j’ai mentionné quelque chose à propos des regrets et elle a dit ‘j’ai rencontré… ton père’ et c’est la pause que j’ai trouvé intéressante« , a révélé l’acteur dans Le Late Show avec Stephen Colbert.

+ Pourquoi Matthew McConaughey et Woody Harrelson pourraient être frères ?

Selon Harrelson, un acteur de terre de zombies et venin, Quand Matthew est né, la mère de McConaughey a pris une pause d’un an dans sa relation avec le père supposé de Matthew.une version que McConaughey lui-même a confirmée lorsqu’il a précédemment rapporté que il y avait des « reçus » que sa mère et le père de Harrelson ont rencontrés au Texas.

Harrelson a révélé qu’il avait fait pression sur McConaughey pour un test ADNmais ce dernier n’est pas convaincu, car considère qu’il est risqué de découvrir que son père n’est pas son père biologique. « J’ai l’impression de perdre un père mais je dis que tu gagnes un père et un frère« Woody a dit à propos de Matthew.

Les acteurs se connaissent depuis des années et ont joué dans des projets tels que edtv et vrai détective et maintenant planifier une réunion dans une série humoristique Apple TV + Frère d’une autre mère (Frère d’une autre mère) où ils jouent dans des versions fictives d’eux-mêmes alors qu’ils emmènent leurs familles dans un ranch du Texas.

