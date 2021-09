Woody Harrelson adorerait faire un Zombieland 3

Woody Harrelson a indiqué qu’il souhaitait en faire un autre Zombie et film.

La star hollywoodienne a joué le personnage de Tallahassee dans le film d’action de comédie zombie post-apocalyptique et tout le monde est tombé amoureux de lui.

Deux ans après la suite, Tapez deux fois, a été libéré, il semble qu’il soit prêt à reconstituer le gang s’ils le souhaitent.

Harrelson a déclaré à Screen Rant: « Je n’ai rien entendu à ce sujet de la plupart des éléments créatifs. J’adorerais le faire parce que j’adore ces gars-là.

« Tout ce groupe est vraiment… C’est un groupe de personnes singulièrement merveilleux, amusant et incroyablement drôle. Donc ce que je dis, c’est que je suis ouvert à cela. »

Les le pays des zombies La suite est sortie en 2019 alors que le monde n’était pas si foutu et agité.

Crédit : Sony Pictures

Il a vu Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Harrelson), Wichita (Emma Stone) et Little Rock (Abigail Breslin) « déménager au cœur des États-Unis alors qu’ils affrontent des zombies évolués, d’autres survivants et les douleurs croissantes du snarky famille de fortune ».

Bien que les critiques n’étaient pas un grand fan de la suite, elle a été un succès auprès du public du monde entier, Rotten Tomatoes ayant une note de 88%.

Le film a été félicité pour avoir donné au monde une « réunion agréable qui reprend l’esprit de l’original et ajoute quelques rebondissements amusants ».

Il y avait aussi de nouveaux visages dans la suite du film original très réussi de 2009, avec Zoey Deutch, Rosario Dawson, Luke Wilson, Thomas Middleditch et Avan Jogia rejoint l’équipage.

La suite était enveloppée dans un joli arc (un peu comme l’original), avec Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock battant une horde de zombies et repartant indemne. Donc, il serait intéressant de voir où irait un troisième film.

Crédit : Sony Pictures



Tapez deux fois nous a donné plus de règles de Columbus pour survivre à une apocalypse zombie et peut-être qu’un autre film pourrait en offrir plus.



Le réalisateur Ruben Fleischer a révélé à Entertainment Weekly l’idée d’Emma Stone pour un éventuel troisième versement.

« Elle pensait que ce serait amusant si nous en faisions un tous les 10 ans », a-t-il déclaré. , ‘jusqu’à la fin des temps’. »



Il a également déclaré à MovieWeb: « Une idée qui a été soulevée et qui, à mon avis, serait cool est de voir ce qui se passe dans d’autres parties du monde, ce qui serait excitant pour moi.

« Imaginons que le film commence avec qu’ils descendent tous d’un bateau et atterrissent quelque part et voient ce que c’est. Vous savez, ne plus me filmer à Atlanta. Hawaï a l’air bien à cette période de l’année … les nuits de février à Atlanta sont vraiment froid.