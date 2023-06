Woody et Buzz Lightyear reviendront tous les deux pour Toy Story 5

Disney Store Figurine Woody Interactive parlante Toy Story 4, 35 cm / 15", inclut Plus de 10 répliques en Anglais, interagit avec d'autres Figurines et Jouets, lumières Laser, 3 Ans et Plus.

Figurine Woody Toy Story 4 parlante : le shérif Woody nous vient tout droit du Far West. Incluant plus de 10 répliques et sons en anglais, cet homme de loi devient bavard lorsqu'il détecte d'autres figurines interactives Toy Story à proximité. Jouets Toy Story avec répliques spécifiques : inclut des répliques spécifiques et exclusives à Woody. Découvrez la magie des figurines Disney : la figurine shérif Woody interactive et parlante est munie d'un cordon à tirer pour dévoiler plus de 12 répliques et sons en anglais. La figurine officielle Woody parlante : Woody a beaucoup de choses à dire ! Procurez-vous la figurine parlante et interactive de shérif Woody en exclusivité dans le Disney Store officiel. Collectionnez toutes les figurines interactives Toy Story : créez vos propres scénarios en collectionnant toutes les figurines parlantes et interactives Toy Story. Les autres personnages sont vendus séparément (sous réserve de disponibilité).