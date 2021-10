Woody Cook, le fils de Zoe Ball et Fat Boy Slim, dit que les parents l’ont « coupé » financièrement

Le fils de Zoe Ball et Fat Boy Slim a révélé que ses parents l’avaient empêché « complètement » de recevoir des aides financières.

« Mes parents m’ont complètement coupé l’herbe sous le pied. Ils me disent ‘Voulez-vous être un enfant d’un fonds en fiducie ou voulez-vous travailler ?’

Woody a ensuite expliqué en quoi il n’était pas comme les autres descendants de célébrités, ajoutant: « Un videur m’a dit: » Je savais que tu venais et je ne voulais pas t’aimer. J’ai vu les Brooklyn Beckham, je « J’ai vu la merde, mais je t’ai rencontré et tu vas à l’encontre de la tendance ».

« Mes parents m’ont appris à être moi-même et à ne pas compter sur quelqu’un d’autre. »

Il a poursuivi: « Je peux être une bonne créature. Ma pauvre maman est celle qui se lève à quatre heures et demie tous les matins pour aller travailler à la radio et je serai fou.

« Mes potes et moi allons trébucher dans la maison toujours debout et maman me dit ‘Bonjour, je pars travailler’. »