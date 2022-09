Woody Allen : pourquoi il se retire du cinéma

Après une longue et prolifique carrière dans le monde du cinéma, le scénariste et réalisateur Woody Allen a annoncé qu’il se retirerait bientôt de la réalisation de films, suite à des informations selon lesquelles le cinéaste se désintéressait de l’industrie. Le prochain film d’Allen, »Guêpe 22 », qui compte commencer à enregistrer à Paris, sera sa dernière production pour le cinéma.

Le cinéaste qui a été connu pour »Hannah et ses sœurs », »Midnight in Paris » et »Annie Hall », quittera le monde du cinéma une fois »Wasp 22 » est terminé, se concentrant maintenant être romancier. Les détails de son nouveau projet sont encore secrets, mais Allen lui-même a décrit le titre à venir comme « excitant, dramatique et aussi très sinistre ».

Son dernier travail dans le genre thriller psychologique était le film de 2005 »Match Point », mettant en vedette Jonathan Rhys-Meyers et Scarlet Johansson. Maintenant, il a été rapporté que « Wasp 22 » comprendra des acteurs totalement français dans son casting, ayant une histoire différente mais qui révélera l’expérience du cinéaste dans le genre.

Allen a précédemment indiqué un déclin de l’intérêt pour l’industrie en raison du déclin des salles de cinéma et de la popularité du contenu destiné aux services de streaming. Le directeur a dit précédemment alec baldwin sur une émission Instagram Live: « Le frisson est parti. » Le dernier film d’Allen, la comédie « Rifkin’s Festival », est sorti en 2020 et n’a rapporté que 2,3 millions de dollars au box-office.

De la même forme, Studios Amazon a décidé de retirer Allen d’un contrat de quatre projets après que le cinéaste a été accusé en 2019 d’abus sexuels. Le réalisateur a nié à plusieurs reprises les allégations et a poursuivi Amazon Studios cette année-là pour 68 millions de dollars pour avoir refusé de sortir « A Rainy Day in New York », une production qui était déjà terminée.

Le premier film d’Allen était » What’s Up, Tiger Lily? » Sorti en 1966, un doublage anglais comique, dans lequel il a également écrit et joué, d’un film japonais. Il passe ensuite au cinéma romantique et dramatique avec « Annie Hall » en 1977, suivi de « Interiors » l’année suivante. À ce jour, le cinéaste a produit plus de 50 films, totalisant 575 millions de dollars.