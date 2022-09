Woody Allen n’a « aucune intention de prendre sa retraite », déclare le cinéaste dans un communiqué

Woody Allen dit qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite de si tôt.





Allen, qui tourne actuellement son 50e film à Paris, a déclaré qu’il n’avait « aucune intention de prendre sa retraite » dans un communiqué lundi après l’annonce de la nouvelle selon laquelle le cinéaste prévoyait de prendre sa retraite après son prochain long métrage.

« Woody Allen n’a jamais dit qu’il prenait sa retraite, ni dit qu’il écrivait un autre roman. Il a dit qu’il pensait ne pas faire de films car faire des films qui vont directement ou très rapidement sur les plateformes de streaming n’est pas si agréable pour lui, comme il l’est un grand amateur de l’expérience cinématographique », lit-on dans le communiqué, selon Deadline. « Actuellement, il n’a pas l’intention de prendre sa retraite et est très heureux d’être à Paris pour tourner son nouveau film, qui sera le 50e. »

Les rumeurs de retraite sont nées des commentaires que le cinéaste controversé a donnés à un journal espagnol ce week-end. Parler avec La Vanguardia dans une interview avant le tournage Guêpe 22Allen a déclaré qu’il se concentrerait sur l’écriture après ce projet à venir était complet.

« Mon idée, en principe, n’est pas de faire plus de films et de me concentrer sur l’écriture », a-t-il déclaré.

Bien qu’Allen n’en ait peut-être pas encore fini avec le cinéma, le quadruple lauréat d’un Oscar a déjà exprimé sa frustration face à l’évolution de l’expérience théâtrale au fil des ans.

Allen, qui a été mis sur liste noire en Amérique à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement sa fille Dylan Farrow, a déclaré à Alec Baldwin qu’il ne tire plus le même plaisir du cinéma à l’ère où le contenu est instantanément disponible en streaming.

« Je n’ai pas le même plaisir à faire un film et à le mettre en salle. C’était une sensation agréable de savoir que 500 personnes l’ont vu une fois. Je ne sais pas ce que je ressens à l’idée de faire des films », a-t-il déclaré au acteur dans une interview Instagram Live en juillet. « Je vais en faire un autre, et je verrai ce que ça fait. »

Son prochain film, Guêpe 22, est actuellement en pré-production. Tourné à Paris avec une distribution entièrement française, Allen a décrit le film en français comme « dans la même veine que Balle de matchune sorte de thriller romantique empoisonné. »

La date de sortie de Guêpe 22 reste à déterminer.