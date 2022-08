"Woo, un avocat hors norme": Théories sur la fin du k-drama de Netflix

in

Netflix

Woo, un avocat hors norme ça se termine dans quelques jours. Mais comment la série pourrait-elle se terminer ? Vous connaissez cette théorie.

©NetflixPark Eun-bin est Woo, un avocat extraordinaire

Juin dernier Netflix a séduit les téléspectateurs avec la première de Woo, un avocat hors norme. La série, qui compte une saison de 16 épisodes, est un k-drama inégalé qui est déjà entré dans le classement historique de la plateforme comme l’une des séries les plus regardées au monde au cours de ses 28 premiers jours. En effet, son intrigue passionnante et engageante a conduit les utilisateurs à tomber amoureux de la bande.

De plus, le fait que Netflix présente en avant-première les épisodes de Woo, un avocat hors norme une fois par semaine rend tout cela beaucoup plus excitant. Chaque mercredi, la plateforme ajoute deux chapitres qui continuent l’histoire. Ils l’ont fait dès le début, donc la fiction a duré jusqu’à maintenant. Mais, tout ce qui commence se termine et ce célèbre k-drama est sur le point de se terminer malgré le fait que beaucoup n’en veulent pas.

Ce sera le 31 août, comme tous les mercredis, lorsque la plateforme ajoutera les épisodes 15 et 16 de Woo, un avocat hors norme. Et, la vérité est qu’il reste encore quelques jours, mais les fans sont déjà impatients de la clôture de cette première édition. C’est que, lorsqu’il a été confirmé qu’il aura une deuxième saison, beaucoup ont imaginé une fin ouverte à la première partie, donc à partir de là, de nombreuses théories ont commencé à émerger.

+ La meilleure théorie sur la fin de Woo, un avocat extraordinaire

Bien que ce soit l’une des théories qui a pris le plus de pertinence. Car, s’il y en a beaucoup qui sont probables, le récit de l’histoire amène les fans à penser que la fiction pourrait prendre une tournure inattendue. Bien sûr, la réalité est que beaucoup s’attendent à ce que Woo ait une fin acceptable, c’est donc la théorie qui a reçu tous les applaudissements.

Selon différents fans, vers la fin Young-woo va relancer sa relation avec Jun-ho. Dans les derniers épisodes, leur lien amoureux a été quelque peu affecté par différents problèmes, malgré le fait qu’elle ait pu rencontrer sa famille. Par conséquent, d’ici la fin de la première partie, ils pourront affronter ensemble un nouveau chemin, même si tout indique que ce sera très difficile en raison de la déception qu’il ressent.

En revanche, sur le plan juridique, elle devra faire face à de nouveaux obstacles devant les tribunaux, même si elle saura les contourner de la meilleure façon, démontrant sa grande capacité. Cela signifie qu’une nouvelle année, elle sera embauchée par le même cabinet d’avocats qui, après avoir été sauvé par elle à chaque procès, décidera de l’embaucher à nouveau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂