« Woo, un avocat hors norme » : ce que l’on sait de la saison 2 de la série

Les derniers épisodes de la première saison de « Woo, un avocat extraordinaire » première sur Netflix le mercredi 31 août. R) Oui, la première tranche est terminée de la production coréenne à succès, qui a réussi à être la série non anglophone la plus regardée de la Plate-forme dans sa septième semaine de diffusion mondiale.

Intitulé en anglais «Procureur extraordinaire Woo», la fiction est devenue l’une des favorites des utilisateurs du populaire service de streaming. Par conséquent, beaucoup d’entre eux se demandent s’il y aura une suite de l’histoire passionnante de Woo Young-woo.

Pour son plus grand plaisir, le producteur du projet télévisé a déjà confirmé une deuxième partie du drame. Découvrez ce que nous savons sur le saison 2 de la série à succès Netflix « Woo, un avocat extraordinaire ».

COMMENT S’EST PASSÉE L’ANNONCE DE LA DEUXIÈME SAISON DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

Le 17 août, avant la première du final de « Woo, un avocat extraordinaire »le producteur Une histoire a annoncé qu’il y aura une deuxième saison de Séries TV. L’annonce est venue grâce à Lee Sang BaekPDG de l’entreprise.

« Grâce au soutien de nombreuses personnes, nous allons produire la saison 2 de ‘Woo, un avocat extraordinaire’”, a déclaré l’exécutif dans un communiqué.

L’exécutif d’A-Story a annoncé qu’il y aurait une deuxième saison de « Woo, un avocat extraordinaire » (Photo : ENA/Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

Bien qu’il n’y ait pas de date confirmée pour la sortie de la saison 2 de « Woo, un avocat extraordinaire »on estime qu’il sortira dans l’année 2024. Il convient de préciser que les enregistrements doivent être adaptés à l’emploi du temps chargé de la distribution principale.

« L’objectif est de transmettre saison 2 en 2024. Il n’est pas facile de coordonner les horaires des acteurs et de l’équipe, nous devrons donc passer par de nombreuses discussions.indique le communiqué.

La saison 2 de « Woo, un avocat extraordinaire » serait diffusée en 2024 (Photo : ENA / Netflix)

QUI FERA PARTIE DU CAST DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » – SAISON 2 ?

Selon l’annonce de Une histoirel’intention est qu’aucun membre original de la distribution ou de l’équipe de création ne soit remplacé : « Tant qu’il n’y a pas de changements inattendus, l’objectif est de garder plus de 90 pour cent des mêmes membres que maintenant. Pour cette raison, il faudra beaucoup de temps pour coordonner, mais le plan de production de la saison 2 n’a pas changé”lit-on dans le texte.

En ce sens, les étoiles suivantes resteraient dans « Woo, un avocat extraordinaire » – Saison 2:

Park Eun-bin dans le rôle de Woo Young-woo

Kang Tae-oh comme Lee Joon-ho

Kang Ki-young dans le rôle de Jung Myung-seok

Baek Ji-won dans le rôle de Han Seon-young

Ha Yoon-kyung dans le rôle de Choi Soo-yeon

Choi Dae-hoon dans le rôle de Jang Seung-jun

Joo Jong-hyeok dans le rôle de Kwon Min-woo

Jin Kyung dans le rôle de Tae Soo-mi

Joo Hyun-young dans le rôle de Dong Geurami

Im Sung-jae comme Kim Min-shik

Jeon Bae-soo dans le rôle de Woo Gwang-ho

Nam Jin-bok dans le rôle de Kim Jeong-bong

Kang Tae-oh dans le rôle de Lee Joon-ho (Photo : ENA / Netflix)

QUE POURRAIT-IL SE PASSER DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

ALERTE SPOILERS POUR LA PREMIÈRE SAISON. Jusqu’à présent, il n’y a pas de complot officiel pour la deuxième saison de la production. Cependant, après la fin du premier, il est très probable que de nombreux autres aspects de la relation entre Woo Young Woo et Lee Jun Ho. Tous deux ont décidé de reprendre leur idylle et il est possible qu’ils affrontent de nouveaux défis ensemble.

De plus, notre protagoniste a obtenu un emploi permanent au sein de l’entreprise Hanbada, vous devrez donc sûrement prendre en charge de nouveaux cas. Comme elle l’a montré tout au long de la série, son intelligence et sa dextérité la mèneront loin.

Dans les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont également exprimé leurs souhaits sur ce qui peut arriver dans cet épisode. Ainsi, des sujets tels que le possible mariage entre Woo Young Woo et Lee Jun Ho faisaient partie de la conversation sur des réseaux comme Twitter. Désormais, il ne reste plus qu’à attendre la confirmation des sources officielles pour savoir ce qui va se passer dans cette histoire passionnante.

nous devons attendre 2 ans pour la saison 2 de Extraordinary Attorney Woo mais je prétends que la finale serait le mariage de Junho et Young Woo !! #KangTaeOh #parkeunbin #wooho #taebin #ExtraordinaryAttorneyWooEp15 #ExtraordinaryAttorneyWoo #ExtraordinaryAttorneyWooEp16 pic.twitter.com/S0SurgztHq — karel ✿ 빅마우스 (@eunwooxevans) 18 août 2022

PARK EUN-BIN SERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

Bien qu’il y ait beaucoup d’excitation de la part des fans, le protagoniste de la série aurait des doutes quant à sa participation à la deuxième saison de la série. D’accord avec « toutkpop”, Park Eun-bin a assuré qu’elle n’avait pas été prévenue sur la confirmation de la nouvelle livraison.

« Je n’ai reçu aucune confirmation officielle de la saison 2. Je ne l’ai appris que par les médiasainsi que tous les autres», a assuré l’actrice coréenne. Sachez ce que l’actrice a dit d’autre dans la note suivante.