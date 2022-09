« Woo, un avocat extraordinaire » : la véritable origine des salutations de Woo Young Woo et Dong Geurami

Même si la première saison de « Woo, Lawyer Extraordinary » (« Extraordinary Attorney Woo » en anglais) est terminée, les fans du Séries sud-coréennes de l’ENA et Netflix ils n’arrêtent pas de parler de fiction et d’attendre avec impatience les détails de la deuxième tranchequi a été confirmé par la société de production A-Story le 17 août 2022.

L’une des choses qui a le plus excité les fans, en plus de la romance du protagoniste joué par Park Eun Bin avec son collègue Lee Jun Ho (Kang Tae Oh), est la salutation particulière entre Woo et son meilleur ami Dong Geurami. (Joohyunyoung).

La salutation entre ces deux personnages de « Woo, un avocat hors norme” est devenu si populaire que même certaines idoles de la K-Pop l’ont reproduit. Il s’agit des noms des deux amis partagés avec la phrase anglaise « to the » entre eux : « Woo to the Young to the Woo » et « Dong to the Geu to the Rami ».

Mais quelle est la véritable origine des salutations de Woo Young Woo et Dong Geurami dans la série coréenne à succès « Procureur extraordinaire Woo” ?

Dong Geurami saluant son meilleur ami dans « Woo, un avocat extraordinaire » (Photo : ENA/Netflix)

LA VÉRITABLE ORIGINE DES SALUTATIONS DE WOO YOUNG WOO ET DONG GEURAMI

Dans une interview avec MBM, Park Eun Bin a révélé l’origine de la salutation emblématique. « Au début, le script disait « Dong Geu Ra Mi Ra Mi » et « Woo Young Woo Young Woo ». Lorsque j’ai rejoint le groupe après avoir terminé « The King’s Affection », Joo Hyun Young avait déjà rencontré le réalisateur et scénariste à plusieurs reprises.», a indiqué l’actrice de 30 ans, comme le rapporte Soompi.

« Cette salutation de Woo Young Woo était à 100% Dong Geurami disant à Woo Young Woo: « Nous devons créer une routine pour le moment où nous nous saluons. » Heureusement, je pense que Hyun Young réfléchissait par elle-même à la manière de se saluer. Puisque Dong Geurami aurait de toute façon enseigné à Woo Young Woo, j’ai décidé de suivre ce que Hyun Young voulait faire. Lorsque Hyun Young a créé une salutation susceptible de devenir une tendance, j’ai eu le désir de donner vie à ‘Dong to the Geu to the Rami’ d’une manière charmante.« , il ajouta.

De même, L’actrice coréenne a parlé de l’histoire d’amour de son personnage avec Lee Jun. « Quelque chose que j’ai ressenti en travaillant sur ce projet était que ‘dans son existence, y a-t-il quelque chose de vraiment impossible ?’ Comme pour les histoires dans les médias, les drames n’ont pas à être créés à partir d’exemples du monde réel.”.

« Si le message qu’il entend transmettre à travers le personnage de Woo Young Woo s’exprime comme la liberté des créateurs, je pense que nous pouvons montrer qu’à travers l’amour de Young Woo et Lee Jun Ho, ce genre d’amour est également possible. Certains peuvent penser que c’est une utopie et d’autres peuvent le voir comme un souhait irréaliste, mais si la génération dans laquelle nous nous soucions, nous comprenons et nous étreignons peut vieillir et notre capacité à nous étreindre vieillit, j’espère que les téléspectateurs sentiront que le la personne que Woo Young Woo nous a montrée peut exister n’importe où, n’importe quand», a-t-il condamné Parc Eun-bin.