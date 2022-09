« Woo, un avocat extraordinaire » : la confession surprenante de Park Eun-bin, la protagoniste de la série Netflix

Netflix

Le k-drama de Netflix a été un succès mondial et ils attendent toujours la deuxième saison. Mais maintenant, ils ont été choqués par la dernière confession de Park Eun-bin.

©IMDBParc Eun Bin

En juin dernier, il a été créé sur Netflix Woo, un avocat hors norme, une série qui a fait beaucoup parler dans le monde entier. Protagonisée par Parc Eun BinEst k drame Il a une histoire sans précédent qui a captivé des milliers de personnes. Son histoire, racontée à travers 16 épisodes, émouvait, captivait et tour à tour prenait des tournures inattendues encore plus saisissantes pour ceux qui avaient suivi le drame dès le premier instant.

Woo, un avocat hors norme suit l’histoire de Young Woo, une avocate atteinte du syndrome d’Asperger qui, au-delà d’avoir toutes les prédictions contre elle, a su évoluer dans le monde de manière impressionnante. Avec un QI inégalé, elle a obtenu son diplôme d’avocate et, à son tour, a obtenu un emploi dans un cabinet d’avocats. Là, elle n’a pas été entièrement bien accueillie, mais peu à peu, elle a montré sa capacité et est devenue l’une des plus aimées.

Sans aucun doute, c’est une histoire de dépassement et de préjugés qui excite, divertit et enchante. Bien que la série n’aurait pas eu le même sentiment et le même impact sans l’excellent travail de Parc Eun Bin. L’actrice a réalisé une interprétation parfaite de son personnage et c’est ce que les fans ont le plus aimé. Cependant, il faut noter que pour elle c’était un seul épisode, des 16, celui qu’il aimait le plus au point qu’il l’a catalogué comme son préféré.

« L’épisode qui informe le mieux sur divers troubles du spectre, l’épisode 3 est le plus proche, mais personnellement je pense que l’histoire du narval est le message qui pénètre notre drame », a-t-il commencé par dire. Puis, il a ajouté en confirmant sa scène préférée : « C’est la scène où Woo Young Woo accepte que dans ce monde, elle est un narval parmi tous les bélugas qui nagent autour du vaste océan, que la vie d’un narval n’est pas du tout solitaire, et que ça va parce que c’est sa vie.« .

avec ces mots, Park Eun-bin a clairement indiqué qu’en tant qu’actrice, bien qu’elle ait apprécié toute la série, c’est juste cette scène qui est sa préférée.. Pourtant, maintenant, il se prépare à l’arrivée de la deuxième saison de Woo, un avocat hors norme, qui commencera probablement le tournage et ne sortira qu’en 2024, générant ainsi de nouveaux moments préférés. Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation officielle, donc pour l’instant nous devrons continuer à attendre des nouvelles de Netflix.

