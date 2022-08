« Woo, un avocat extraordinaire » est l’adaptation d’une BD : où la lire ?

in

NETFLIX

Le k-drama de Netflix continue de faire sensation, mais il s’agit en réalité de l’adaptation d’une bande dessinée. Découvrez où vous pouvez le lire.

©IMDBWoo, un avocat extraordinaire est un comique

Les K-dramas sont récemment devenus la série préférée des téléspectateurs de Netflix. Ainsi, avec l’arrivée de Woo, un avocat hors norme, la fureur sur le géant du streaming s’est accumulée. Eh bien, cette histoire, avec une saison de 16 épisodes, a attiré des milliers de personnes à travers le monde qui n’arrêtent pas d’apprécier son intrigue. Bien sûr, la vérité est que ses chapitres sortent deux fois par semaine, donc la bande n’est pas encore complètement terminée.

Woo, un avocat hors norme suit l’histoire d’une avocate autiste qui arrive dans un cabinet d’avocats et, bien qu’elle n’ait pas été acceptée au début en raison de son trouble du spectre autistique, parvient à démontrer son génie. De plus, dans son travail, la protagoniste trouve non seulement l’amour, mais connaît également un monde qui lui est totalement inconnu, mais dans lequel elle parvient à s’intégrer parfaitement.

C’est pour ça que Woo, un avocat hors norme a attiré tellement d’attention après son arrivée sur Netflix. Cependant, il convient de noter que la série n’est pas une création exclusive du géant du streaming, mais plutôt l’adaptation d’une bande dessinée. Oui! Plus d’une fois, il est arrivé que les strips les plus réussis sur la plateforme soient des adaptations et, bien sûr, cette production n’a pas fait exception à la règle.

+ Où lire la BD de Woo, un avocat hors norme ?

Le 28 juillet 2022, le webtoon a été créé Woo, un avocat hors norme. À partir de là, la plateforme coréenne avec accès mondial a commencé à publier un épisode tous les jeudis. L’histoire originale a un total de 60 chapitres qui, pour le moment, ne sont pas disponibles en espagnol. Autrement dit, pour l’instant, ceux qui ne peuvent que profiter de la bande dessinée sont ceux qui comprennent la langue.

Même ainsi, certains pays tentent déjà d’accéder à la distribution en espagnol pour le reste des fans. Mais, son adaptation Netflix a été si fidèle à son histoire que les téléspectateurs ont été ravis. En fait, c’est pourquoi beaucoup attendent déjà l’arrivée de la deuxième saison malgré le fait que la première édition n’a pas encore fini de diffuser.

