« Woo, un avocat extraordinaire » entre dans l’histoire sur Netflix

Netflix

Le k-drama de Netflix continue de réussir et est désormais entré dans l’histoire de la plateforme. Savoir pourquoi.

©IMDBWoo, un avocat hors norme

Woo, un avocat hors normeest l’un des k-dramas les plus réussis sur Netflix. La série, avec une saison de 16 épisodes, a atteint le géant du streaming et n’a cessé de récolter une grande fureur. C’est parce que son intrigue choquante et puissante a attiré beaucoup d’attention des téléspectateurs. Eh bien, cette fiction suit la vie de Woo, une jeune femme avec un spectre autistique qui commence à travailler dans un cabinet d’avocats et subit différentes discriminations.

Tel est ainsi Woo, un avocat hors norme est devenu l’un des k-dramas préférés sur Netflix. De plus, il a atteint un tel point qu’il a déjà marqué l’histoire sur la plateforme et marqué un avant et un après, devenant l’un des drames coréens les plus importants de ces derniers temps. C’est parce que, récemment, la bande est entrée dans le top 10 des plus regardées de l’histoire de la compagnie commandée par Ted Sarandos.

Woo, un avocat hors norme Il occupe la huitième place du classement car, au cours de ses 28 premiers jours depuis sa publication, il a totalisé 288 620 000 heures vues dans le monde.. Ceci, sans aucun doute, a fini par le placer dans l’une des fictions les plus réussies de tout Netflix, l’amenant au point qu’il a déjà été confirmé qu’il était renouvelé pour une deuxième saison. Bien que, pour le moment, on ne sache pas quand la suite sera publiée.

Bien sûr, il est important de noter que la bande, malgré le fait qu’elle contienne un total de 16 épisodes dans sa première partie, les sort généralement tous de manière sporadique. Autrement dit, tous les mercredis, les fans rencontrent les nouveaux chapitres de la série. Ces jours-là, qui ont été choisis par la production pour effectuer le lancement, 2 d’entre eux arrivent pour continuer à raconter l’histoire dramatique la plus regardée.

Actuellement, cette bande a déjà publié 12 épisodes, donc quatre sont encore à connaître. Cela implique que, pour l’instant, la première partie de Woo n’est pas terminée. Même ainsi, ses premiers chapitres ont déjà captivé le public à tel point qu’il s’agit de l’un des premiers drames k à entrer dans l’histoire. Le premier d’entre eux et qui a marqué un avant et un après était le jeu du calmar, qui est premier de ce classement.

