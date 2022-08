« Woo, un avocat extraordinaire » : cela pourrait arriver dans les prochains épisodes

Netflix

Dans quelques heures, Netflix ajoutera de nouveaux épisodes de Woo, un avocat hors norme. Qu’est-ce qui va leur arriver? Nous vous disons.

©IMDBWoo, un avocat extraordinaire.

comme tous les mercredis Netflix se prépare pour une nouvelle version de Woo, un avocat hors norme. Est k drame, qui est arrivé sur la plateforme le 29 juin, a rapidement fait fureur. En effet, son intrigue unique et engageante a captivé les téléspectateurs qui souhaitent continuer à profiter de cette histoire agréable. mettant en vedette Parc Eun Bin la fiction a une intrigue émouvante pleine d’apprentissage qui excite ses fans.

En réalité, Woo, un avocat hors norme atteint un tel point de succès que Netflix a déjà confirmé qu’il aura une deuxième saison. De plus, le renouvellement de la série s’est confirmé au-delà du fait que la première édition n’est pas complète. C’est que, comme c’est le cas pour la majorité des les drames k, la plateforme de streaming a décidé de sortir deux épisodes par semaine. Chaque mercredi arrivent de nouveaux chapitres qui continuent de raconter l’histoire tant acclamée par le public.

A tel point que, même si Woo, un avocat hors norme Il est déjà entré dans l’histoire sur Netflix et aura une deuxième saison, les fans veulent savoir comment ce drame va se poursuivre dans les épisodes à venir. C’est pourquoi de Spoiler nous vous disons, sans aucun spoiler, ce qui peut arriver dans les chapitres 13 et 14 qui font partie des 16 qui composent la première édition de ce succès de Corée du Sud.

Que va-t-il se passer dans les chapitres 13 et 14 de Woo, un avocat extraordinaire

Les épisodes 11 et 12 ont laissé les téléspectateurs choqués. En effet, dans le premier d’entre eux, Young-woo a dû faire face à un carrefour juridique lorsqu’un couple a demandé son aide pour résoudre un différend lié à un prix de loterie. Puis, dans le chapitre suivant, le protagoniste fait face au côté obscur de Hanbada, tout en travaillant sur une affaire de licenciement abusif. Cela se produit en même temps qu’il y a des problèmes avec Jun-ho.

Ainsi, dans les deux chapitres à venir Woo, un avocat hors norme Cela montrera comment la grande avocate traite de nouveaux cas et, à son tour, la lutte pour sa relation avec Jun-ho. Le jeune homme, qui était celui qui lui a tout appris sur l’amour, est maintenant dans une autre étape et leur lien est de plus en plus éloigné. Même ainsi, la réalité est que pour eux, l’amour vaut mille mots.

