Woo, un avocat extraordinaire balaie Netflix depuis sa première

Le nouveau k-drama de Netflix ne cesse de faire fureur parmi les fans de la plateforme et entre dans l’histoire. Savoir pourquoi.

©IMDBWoo, un avocat extraordinaire est un succès

Avec les k-dramas Netflix a trouvé un allié de taille pour divertir les téléspectateurs. Ce type de séries importées exclusivement de Corée est devenue un succès dans le monde entier et des milliers de personnes continuent de les choisir. C’est pourquoi maintenant avec Woo, un avocat hors norme, le géant du streaming a une nouvelle fois fait sensation auprès de ses fans. Eh bien, la série a été créée il y a quelques jours à peine et est déjà l’un des meilleurs paris de l’entreprise.

Woo, un avocat hors norme Il est sorti le 13 juillet et, en raison de son intrigue passionnante et engageante, il est devenu l’un des favoris. En effet, à cette occasion, la plateforme a su combiner un k-drama avec le spectre autistique, émouvant ainsi ceux qui ont choisi cette histoire. De plus, l’incroyable interprétation du protagoniste, Parc Eun Bin C’était un point en faveur pour les fans de continuer à choisir ce drame.

De quoi s’agit-il? Eh bien, le synopsis officiel de Woo, un avocat hors norme Il dit: « La brillante avocate Woo Young-woo, une femme autiste, fait face à des défis à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal après avoir commencé un cabinet d’avocats”. Sans aucun doute, c’est un k-drama qui a trouvé la formule parfaite pour combiner ce type de genre avec des productions légales et émouvantes.

En fait, l’excellent travail qu’ils ont accompli se reflète dans le fait que Woo, un avocat hors norme est déjà devenu la série non anglophone la plus jouée dans le TOP 10 officiel de Netflix. Même s’il ne dépasse toujours pas choses étrangesqui totalise 188 190 000 heures vues au cours des 7 dernières semaines, ce nouveau drame a recueilli un total de 23 590 000 vues en une semaine seulement.

De plus, cela a conduit la série à dépasser La maison du papier : Corée, qui est sorti le 24 juin et n’a atteint que la troisième place avec un total de 15 630 000 heures vues. À son tour, il convient de noter que la fiction de l’avocat n’a pas encore terminé sa publication puisqu’elle n’a sorti que ses deux premiers épisodes et, les 14 restants, sortiront une fois par semaine.

