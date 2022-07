Woo, un avocat extraordinaire: à quand la première des troisième et quatrième chapitres sur Netflix

Netflix

Le nouveau k-drama de Netflix a des milliers de téléspectateurs captivés par son histoire. Mais deux épisodes ne suffisent pas. Pour cette raison, nous vous disons : quand les troisième et quatrième chapitres de Woo, un avocat hors norme?

©IMDBWoo, un avocat extraordinaire aura de nouveaux épisodes

K-drama est devenu un grand allié de Netflix. En effet, les téléspectateurs, ces derniers temps, ont décidé de choisir ce type de production. En fait, il a été révélé récemment que la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme est le jeu du calmar, qui appartient à ce genre. À tel point que l’entreprise n’a pas hésité à miser à nouveau sur des contenus de ce type, en lançant Woo, un avocat hors norme.

Cependant, il faut noter que contrairement à d’autres types de créations, Woo, un avocat hors norme c’est une histoire émouvante qui captive complètement le public. Eh bien, son intrigue et ses excellentes performances ont mérité des applaudissements et ont conduit les téléspectateurs à choisir à nouveau cette série. C’est pourquoi beaucoup se demandent déjà quand sortiront les épisodes manquants.

C’est que, tout comme Netflix a trouvé une excellente formule avec k-drama, il l’a également fait avec le format de sortie d’un épisode par semaine. A tel point que, de Woo, un avocat hors norme, ils n’en ont sorti que deux le jour de sa première. Mais, la vérité est que la série est composée de 16 chapitres qui sortiront deux par semaine chaque mercredi. Autrement dit, pour l’arrivée des troisième et quatrième chapitres, il reste très peu de jours.

+ Lorsque les troisième et quatrième épisodes de Woo, une avocate extraordinaire sortent :

Les chapitres restants de Woo, un avocat hors norme Ils sortiront progressivement, mais les troisième et quatrième épisodes sont les plus proches d’être vus. Ce sera le 20 juillet que Netflix ajoutera la suite de l’histoire de Woo à son catalogue afin d’enchanter à nouveau ses fans. Eh bien, le drama coréen a fait sensation et est déjà premier du TOP 10 avec un total de 23 950 000 heures vues.

Mais pourquoi son histoire suscite-t-elle autant d’affection chez les téléspectateurs ? L’intrigue est passionnante et émouvante, comme le définit son synopsis officiel : « La brillante avocate Woo Young-woo, une femme autiste, fait face à des défis à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal après avoir commencé un cabinet d’avocats”. Sans aucun doute, un drame qui a captivé et, en plus, le grand travail de production était un bon point en faveur.

