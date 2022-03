Wonka reporte sa date de sortie à décembre 2023

Toutes les productions de Warner Bros. pour le grand écran changent leur date de sortie, comme le film tant attendu de »wonka »avec l’acteur Timothée Chalamet en tant que vendeur de bonbons emblématique Willy Wonka, vient de changer sa première du 17 mars 2023 à 15 décembre 2023.

Bien que la raison exacte de cette nouvelle date de sortie de « Wonka » ne soit pas connue, d’autres productions WB ont été retardées par le retard constant dans la production des films en raison des complications de COVID. C’est le cas de « Aquaman et le royaume perdu » et »Le flash » qui ont récemment été déplacés vers le prochain 2023.

» Wonka » est destiné à être une comédie musicale fantastique, une histoire pour tous les publics avec suffisamment de matériel dérivé du film original et du pouvoir vedette de Chalamet, pour remporter un énorme succès au box-office pendant la saison des fêtes l’année prochaine.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ils montrent le premier regard sur le remake de Pinocchio avec Tom Hanks.

Le personnage de Willy Wonka a eu une riche histoire au cinéma, avec Gène Wilder le dépeignant dans le film classique de 1971 » Willy Wonka et la chocolaterie ». Johnny Depp a également eu son tour en tant que chocolatier haut de forme dans le film Tim Burton 2005 »Charlie et la chocolaterie ».

Les deux films ont été considérés comme des classiques par les téléspectateurs et les critiques, étant des adaptations différentes d’époques différentes, on s’attend donc à ce que « Wonka » s’adapte désormais aux temps modernes et offre un nouveau visage au personnage de Willy Wonka.

Cependant, le personnage ne trouve pas son origine dans le film, mais dans le roman classique de Roald Dahl de 1964 intitulé »Charlie et la chocolaterie », étant ce texte dont s’inspirera ce nouveau film.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nicolas Cage jouera dans Le poids insupportable d’un énorme talent.

Comme le film de 1971, le nouveau film sera également une comédie musicale, avec des chansons originales écrites par Neil Hannonqui ne manquera pas d’emmener les téléspectateurs dans un monde de pure imagination.

»Wonka » est écrit par Paul Roi et Simon Farnaby, avec King réalisant également le film. Outre Timothée Chalamet, le film met également en vedette Clé Keegan-Michael, qui a déjà travaillé sur la comédie musicale » Jingle Jangle: A Christmas Journey ». Le film met également en vedette l’icône de la comédie Rowan Atkinson de »M. Bean », ainsi que par sally hawkins et Olivia Colman.