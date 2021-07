Wonka Prequel veut qu’Olivia Colman soit la méchante ?

La pré-production étant bien avancée sur Wonka, le film prequel de Roald Dahl Charlie et la chocolaterie, nous apprenons régulièrement de nouvelles choses sur le regard à venir sur la jeunesse du propriétaire de l’usine Willy Wonka. Ces derniers jours, il y a eu une nouvelle rumeur selon laquelle Olivia Colman est le dernier nom du mix, ainsi que certains points potentiels de l’intrigue de l’histoire elle-même. Si le roman de Dahl a été adapté deux fois, une fois en 1971 avec Gene Wilder dans le rôle et de nouveau en 2005 avec Johnny Depp dans le rôle de Wonka, mais ce sera la première fois que nous verrons le passé de l’excentrique confiseur.

Selon les nouvelles rumeurs, Wonka se déroulera au milieu du XIXe siècle, pendant la révolution industrielle en Angleterre, et mettra en vedette la première découverte des Oompa Loopas alors que Wonka se lance dans l’une de ses aventures. La nouvelle suggestion supplémentaire est que le film veut vraiment qu’Olivia Colman soit la méchante, mais il n’y a eu aucune confirmation qu’on lui ait officiellement proposé le rôle.

La nouvelle histoire sur l’un des personnages les plus aimés de Roald Dahl est scénarisée par Simon Farnaby et Paul King, qui réalise également. Harry Potter le producteur David Heyman fera de même avec Wonka avec le directeur du domaine Dahl, Michael Siegel. Bien que le film ne s’adapte pas directement à l’une des œuvres de Dahl cette fois, la combinaison de magie et de musique qui a été promise sera probablement une combinaison gagnante pour ceux qui ont aimé l’original, tout en amenant le personnage à une nouvelle génération.

Alors que certains remettent en question la nécessité d’utiliser constamment d’anciens personnages dans les remakes et les redémarrages, certaines des stars de Willy Wonka et la chocolaterie récemment parlé à Gens magazine tout en célébrant le 50e anniversaire du film. Au cours de l’interview, on a demandé à Peter Ostrum, qui a joué Charlie Bucket dans le film, ce qu’il pensait des itérations les plus récentes des personnages.

« Comme Julie [Cole] aime à dire : « Il y a de la place pour nous tous. Nous pouvons tous bien jouer ensemble dans le bac à sable », a déclaré Ostrum. « Et la préquelle jettera plus de lumière sur les débuts de Wonka. Mais encore une fois, il y a eu tellement de versions différentes de Willy Wonka, que ce soit à Broadway, à l’opéra, sur un flipper … vous ne pouvez pas tuer l’histoire de Willy Wonka », a-t-il ajouté. « Donc, tout est bon. C’est une belle histoire. Et les gens apprécient n’importe quelle version différente qu’ils regardent ; c’est amusant à regarder. Je pense donc que nous attendons tous avec impatience la préquelle. »

La façon dont l’histoire se déroulera est pour l’instant inconnue, mais nous aimerions espérer qu’elle intégrera des éléments de fantaisie. Ce n’est pas comme si les Oompa Loompas allaient simplement errer dans les rues de Londres. De plus, si Olivia Colman joue un rôle méchant, alors peut-être que son personnage pourrait être la raison pour laquelle Wonka est si peu disposé à faire confiance aux gens avec son usine à l’avenir et est à peu près un reclus. Wonka devrait commencer le tournage début 2022 pour une sortie le 17 mars 2023. Cette nouvelle provient de theilluminerdi.com.

