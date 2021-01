Wonka: Prequel de The Fantastic Chocolate Factory obtient la date de sortie

LA Warner Bros. a confirmé la date de début de Wonka, un film qui montrera les origines de Willy Wonka avant les événements de La fabrique de chocolat fantastique. Le long métrage sera présenté en première le 17 mars 2023, selon la source THR.

Le projet est en développement depuis 2016, après que le studio a acquis les droits sur le personnage de Le domaine Roald Dahl, et racontera l’histoire d’un jeune homme Willy Wonka et ses aventures avant d’ouvrir la chocolaterie la plus célèbre au monde.

Dans une autre phase du projet, toujours en 2018, des noms comme Donald Glover, Ryan Gosling et Ezra Miller ont été spéculés comme candidats à interpréter Wonka. Mais maintenant, avec l’intrigue centrée sur le jeune personnage, des sources du Collisionneur mention Tom Holland et Timothée Chalamet en tant qu’acteurs considérés pour le rôle. L’information, cependant, doit être traitée comme une rumeur. Les enregistrements devraient commencer en septembre de cette année.

Créé par Roald Dahl, le personnage apparaît dans deux de ses histoires, La fabrique de chocolat fantastique et Charlie et le grand miroir en verre. Mais le film montrera pour la première fois les origines de Willy Wonka. Il a été joué dans les cinémas en 1971 par Gene Wilder, et en 2005 par Johnny Depp.

Wonka avoir Paul King (Les Aventures de Paddington) en tant que réalisateur, et David Heyman (de la franchise Harry Potter) en tant que producteur. Le script est par Simon Rich (Un cornichon américain), co-écrit par Simon Farnaby (Paddington 2).

