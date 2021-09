Wonka lance Keegan-Michael Key dans un rôle mystérieux face à Timothee Chalamet

Comédien Keegan Michael Key rejoint le casting de Wonka, la préquelle musicale à venir qui explorera la jeunesse de Willy Wonka. Il jouera aux côtés de Timothée Chalamet, qui a lui-même été choisi comme pionnier du chocolat. Paul King réalise le film et co-écrit le scénario avec Simon Farnaby.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails officiels sur l’intrigue, mais Wonka devrait être une préquelle de Charlie et la chocolaterie et explorera l’enfance de Wonka et comment il est devenu le chocolatier acclamé que nous connaissons maintenant.

Chalamet est le troisième acteur à incarner le personnage bizarre mais charmant de Willy Wonka. Willy Wonka et la chocolaterie (1971) a été réalisé par Mel Stuart et mettait en vedette Gene Wilder dans le rôle de Wonka. Charlie et la chocolaterie (2005) a été réalisé par Tim Burton et mettait en vedette Johnny Depp dans le rôle de Wonka. Ces deux films sont basés sur le roman classique, Charlie et la chocolaterie, écrit par Roald Dahl. Ces films étaient également des comédies musicales avec des chansons chantées à la fois par les acteurs et les personnages d’Oompa Loompa. Il existe également une adaptation musicale à Broadway de ce célèbre roman du même nom.

L’histoire du roman se concentre sur Charlie Bucket, un enfant d’une famille en difficulté qui a la chance de trouver un ticket d’or rare dans une barre de chocolat Wonka. Rejoignant un petit groupe d’autres gagnants, Charlie et son grand-père font une visite de la chocolaterie animée par Wonka lui-même. Cependant, tout au long du voyage, des choses étranges commencent à arriver aux enfants désobéissants qui ne peuvent pas se contrôler tout au long de la tournée, car Wonka a un motif caché pour expliquer pourquoi il offre cette opportunité.

Le rôle de Key dans Wonka n’a pas encore été révélé car on sait peu de choses sur Wonka jusqu’à présent. Key a été occupé avec d’autres projets musicaux, y compris celui de Netflix Le bal, Netflix Jingle Jangle : un voyage de Noël, et la série musicale Apple TV Plus Schmigadoon. Key est devenu célèbre grâce à la série de sketchs comiques, Clé et Peel, dans lequel il a joué aux côtés de Jordan Peele. Certains des projets à venir de Keys incluent Disney Pinocchio remake et une comédie Netflix intitulée La bulle.

Timothée Chalamet n’a que 25 ans mais a déjà une carrière fantastique, dont une nomination aux Oscars pour sa performance dans Appelez-moi par votre nom. Les fans de Chalamet peuvent le surprendre Dune, faisant ses débuts dans les cinémas et sur HBO Max le 22 octobre. Il a une seconde moitié de 2021 chargée car, avec Dune, Chalamet apparaîtra dans le film de Wes Anderson La dépêche française et celui d’Adam McKay Ne cherchez pas.

Le réalisateur King a de l’expérience dans l’adaptation de la littérature pour enfants puisqu’il a dirigé à la fois Paddington & Paddington 2. Ces deux films ont reçu de nombreux éloges de la part des critiques et du public. David Heyman, qui a produit les huit Harry Potter films, sera le producteur de Wonka.

Wonka, qui est distribué par Warner Bros., sortira en salles le 17 mars 2023. Il y aura certainement plus d’informations officielles à sortir à mesure que nous nous rapprochons de la sortie de ce film. Cette histoire est née chez Variety.

