Wonder Woman n’a peur de rien dans le nouveau teaser de Snyder Cut célébrant la Journée internationale de la femme

Gal Gadot est de retour en tant que Diana Prince dans un nouveau teaser pour Justice League de Zack Snyder. Ces derniers jours, d’autres bandes-annonces ont été publiées par Snyder taquinant les arrivées de Batman, Superman et The Flash. Avec un timing parfait, le nouveau teaser centré sur Wonder Woman arrive à l’occasion de la Journée internationale de la femme, et vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Comme pour les autres super-héros, Wonder Woman a également reçu une nouvelle affiche de personnage pour Justice League de Zack Snyder, qui a été publiée sur le compte Twitter officiel du film.

En plus d’apparaître dans les films croisés DCEU comme Ligue de justice et Batman contre Superman, Gadot a joué dans deux films solo dans le rôle emblématique. Après Wonder Woman s’est avéré être un énorme succès au box-office en 2017, Gadot a repris le rôle dans la suite de l’année dernière Wonder Woman 1984. Ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Gadot en tant que Diana Prince sur grand écran, car Warner Bros.en a déjà allumé un troisième. Wonder Woman film avec Gadot de retour dans le rôle.

Justice League de Zack Snyder étoiles Gal Gadot en tant que Wonder Woman aux côtés de Ben Affleck en Batman, Henry Cavill en Superman, Ezra Miller en Flash, Ray Fisher en Cyborg et Jason Momoa en Aquaman. Le film de quatre heures comprend également des apparitions spéciales d’autres personnages de DCEU, tels que Amy Adams dans Lois Lane, Jeremy Irons dans Alfred Pennyworth, Joe Manganiello dans Deathstroke et Jesse Eisenberg dans Lex Luthor. Un Joker repensé sera également présenté avec Suicide Squad l’acteur Jared Leto reprenant le rôle.

Pendant la production de Ligue de justice, Snyder a quitté le projet pendant la post-production avec le nouveau réalisateur Joss Whedon modifiant fortement le montage final. Cela a créé beaucoup de controverse avec les fans qui estimaient que le film se serait beaucoup mieux déroulé si Snyder l’avait terminé à sa manière. C’est ce qui a inspiré la populaire campagne #ReleaseTheSnyderCut qui a finalement abouti à la sortie du film sur HBO Max ce mois-ci.

On s’attend à ce que la coupe Snyder se termine par un cliffhanger majeur qui ne sera probablement jamais résolu. Snyder a récemment expliqué comment le plan à l’époque était pour Ligue de justice être le premier d’une série de trois films similaire à Le Seigneur des Anneaux. Seules très peu de nouvelles images ont été tournées pour Justice League de Zack Snyder, il semble donc également que la coupe de quatre heures adhère principalement à la vision originale de Snyder. Dans tous les cas, il semble peu probable qu’il y ait un suivi à la nouvelle Ligue de justice.

« Franchement, [Justice League] était censé servir d’amorce à deux autres films – non pas que ces films seront jamais photographiés, je ne vois pas cela se produire – et cela reste fidèle à ce concept « , a déclaré Snyder à Total Film. » C’était censé être comme le Seigneur des Anneaux et pas une seule fois. C’est comme ça que j’y pense. «

Réalisé par Snyder, Justice League de Zack Snyder a été écrit par Snyder, Chris Terrio et Will Beall. Deborah Snyder et Charles Roven ont produit. Le film commencera à être diffusé le 18 mars sur HBO Max. La nouvelle bande-annonce et l’affiche ont été postées par Justice League de Zack Snyder sur Twitter.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, Streaming