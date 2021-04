Wonder Woman: Gal Gadot désigne la princesse Diana comme son inspiration

Gal Gadot a surpris ses fans en soulignant que, pour son interprétation de Wonder Woman, elle s’est inspirée de la princesse Diana pour construire sa performance, partageant quelques mots à ce sujet lors d’une récente interview avec Vanity Fair.

Gadot a assuré qu’il cherchait à incarner le genre de compassion et d’attention pour les autres que la princesse de Galles représente à ce jour, étant l’une des icônes sociales et politiques les plus aimées et appréciées de l’histoire du XXe siècle, avec une grande quantité de des films, séries et documentaires se sont concentrés sur sa vie de philanthrope, lui permettant de gagner le surnom de «La princesse du peuple».

« Je me souviens avoir regardé un documentaire sur la princesse Diana et il y avait une partie où ils disaient qu’elle était pleine de compassion et qu’elle se souciait toujours des gens et que c’était comme ‘ding ding ding’, c’est ce que Wonder Woman devrait avoir », a commenté Gadot. l’événement Vanity Fair Cocktail Hour Live

Comment pouvez-vous vous connecter avec une déesse qui est super forte, qui a tout et qui est super parfaite? Il voulait montrer ses vulnérabilités et son cœur.

Patty Jenkins, réalisatrice des deux tranches de « Wonder Woman », avait déjà commenté avec Gadot lors d’une conférence avec Deadline que toutes deux voulaient inspirer le monde avec leur travail sur le film, qui adapte l’un des personnages les plus populaires au grand écran les bandes dessinées emblématiques de DC.

« Nous voulions parler de quelque chose d’un peu plus sérieux que ce que nous avons fait dans le premier film, qui est la crise à laquelle notre monde est confronté. » Jenkins note que son intention était de montrer un super-héros inspirant les gens de demain, ainsi que les plus jeunes spectateurs, transformant le film en une course amusante pour le public.