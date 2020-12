Wonder Woman est la colle qui contient la mini-série Justice League de HBO Max, déclare Zack Snyder

Des promotions sont en cours pour la sortie de la Justice League de Zack Snyder, qui arrivera à HBO Max au début de l’année prochaine. Alors qu’une version de l’histoire a déjà été publiée en 2017, Snyder a promis que sa coupe du film comportait plusieurs nouveaux scénarios et scènes. Dans une interview avec Beyond the Trailer, le cinéaste a parlé de l’importance de la princesse Diana alias Wonder Woman pour l’équipe de super-héros du DCEU, la décrivant comme la «colle» qui maintient tout ensemble.

« J’ai l’impression que le voyage de Wonder Woman dans notre film est vraiment [that] elle est un peu la colle. Une grande partie de la colle qui maintient l’équipe unie. Elle est la dose d’amour dont tout le monde a besoin. Elle a une ligne où elle parle à Aquaman, où il a une sorte de malice envers son peuple, et il en parle. Et elle dit, bien sûr, des choses comme: «La haine est inutile. Et il a dit: «Peut-être». J’ai l’impression que c’est un peu son mantra tout au long du film, c’est juste dire des choses à Victor sur [how] le monde a besoin de ses dons. «

Alors que Superman est traditionnellement considéré comme le chef de la Ligue de justice, sa mort à la fin de Batman contre Superman veux dire Justice League de Zack Snyder avait besoin d’un nouveau personnage pour prendre les devants et assembler le groupe de héros. Ce personnage sera Bruce Wayne alias Batman. Comme Zack Snyder expliqué, cela fait partie des missions importantes de la vie de Bruce et aidera à faire évoluer son personnage d’un solitaire déclaré à quelqu’un qui comprend enfin l’importance de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même.

« Ils sont littéralement une équipe de marginaux, vous savez, si vous pensez à chacun d’eux. Jusqu’à Bruce. Alfred lui dit: ‘Un homme qui couve dans une grotte pour gagner sa vie n’est pas nécessairement le bon gars être le leader de la meute. Donc c’est plutôt amusant. Je pense que c’est vraiment génial. Au fait, son voyage, pour moi, le voyage de Bruce est tout à propos de ça. Il s’agit enfin de comprendre que faire partie d’une famille – faire partie d’un groupe du chef de cette petite maison de marginaux – c’est bien. Il n’a pas besoin de sortir dans l’obscurité des ruelles et de battre la merde des criminels (rires). [the Justice League] ensemble. Le travail réel de les réunir est aussi important que tout ce qu’il a jamais fait. «

Ligue de justice stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Justice League de Zack Snyder sera présenté en exclusivité sur HBO Max en 2021.

Sujets: Justice League, Wonder Woman, HBO Max, Streaming