Wonder Woman 3 se passe officiellement avec Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins

Wonder Woman 3 se passe officiellement avec le retour de Patty Jenkins et Gal Gadot. Warner Bros. a fait l’annonce ce matin, quelques jours après Wonder Woman 1984 a fait ses débuts en salles et sur HBO Max. Les fans de DC s’interrogent sur un troisième volet depuis un certain temps maintenant, d’autant plus que le deuxième volet était terminé bien avant son lancement. Interrogé précédemment sur la possibilité de Wonder Woman 3, Jenkins et Gadot ont tous deux été prudents dans leurs réponses, veillant à ne pas donner de faux espoirs aux fans de DC du monde entier.

Le chef de Warner Bros., Toby Emmerich, déclare: « Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, ce qui a conduit à la solide performance du week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec notre vraie vie Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendra pour conclure la trilogie théâtrale prévue depuis longtemps. « Emmerich a été le premier à révéler la nouvelle, et à partir de ce moment, il est le seul à commenter officiellement Wonder Woman 3 devenir une réalité.

Quant aux reçus de billetterie, il semble que Wonder Woman 1984 a pu répondre aux attentes actuelles. La suite a pu gagner 85 millions de dollars dans le monde, dont 16,7 millions de dollars provenant de théâtres nord-américains, qui sont en grande partie fermés à travers le pays. La crise de la santé publique fait toujours rage, mais Wonder Woman 1984 a fait ressortir une quantité décente de fans de DC qui ont été coincés à l’intérieur. Les chaînes de théâtre, comme tout le monde, ont connu une année incroyablement difficile et tout le monde attend avec impatience une meilleure 2021.

Lorsqu’on lui a demandé de revenir pour une éventuelle Wonder Woman 3, Gal Gadot dit: « Je ne sais pas. Nous n’en parlons pas encore. Nous n’avons aucune idée. Vous ne savez jamais. J’adorerais en faire une autre si l’histoire est géniale et avec Patty bien sûr. Mais je ne sais pas. sais. Nous devrons attendre et voir. » Warner Bros.est définitivement prêt pour un troisième opus et les fans le sont aussi. Gadot a ajouté qu’elle ne voulait vraiment revenir que « si l’histoire est bonne », ce qui est à peu près une réponse courante. Patty Jenkins a parlé d’idées pour un troisième volet depuis plus d’un an maintenant, ce n’est donc qu’une question de temps avant que nous obtenions de nouvelles informations à ce sujet.

Patty Jenkins a dit précédemment: «J’ai en fait inventé une histoire, et Geoff Johns et moi avons battu une histoire entière pour Wonder Woman 3 que nous étions super excités. « Cependant, elle a ajouté plus tard, » Je suis sûr que certaines parties y viendraient. Mais j’essaie de dire: «Ne décidez pas». Ne tombez pas amoureux de quoi que ce soit « , ce qui signifie que rien n’est encore concret. Pour l’instant, nous devrons simplement voir où Diana Prince ira après ses aventures dans Wonder Woman 1984. Variety a été le premier à annoncer la Wonder Woman 3 nouvelles.

Sujets: Wonder Woman 3, Wonder Woman