Wonder Woman 3 pourrait perdre Patty Jenkins à la suite de la décision de diffusion de HBO Max

Wonder Woman 1984 La réalisatrice Patty Jenkins a passé la majeure partie de l’année à affirmer que la suite de la bande dessinée ne serait pas diffusée en streaming. Malheureusement, la décision n’était pas la sienne, Warner Bros décidant finalement que la meilleure chose pour le film était une sortie de HBO Max à côté d’une sortie en salle, une décision qui a conduit Jenkins à avoir des doutes sur son retour à la réalisation. Wonder Woman 3.

« Nous verrons ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas. Je sais que j’aimerais faire le troisième si les circonstances étaient bonnes et s’il y avait encore un modèle théâtral possible. Je ne sais pas si je le ferais si il n’y en avait pas. «

Donc, ça ressemble à Patty Jenkins n’est pas intéressée à revenir dans le monde de DC si ses efforts ne seront pas diffusés exclusivement sur grand écran selon la tradition. La réalisatrice a répondu au changement de version à l’époque, et même si elle avait l’air d’avoir compris la décision, la cinéaste n’a pas pu cacher complètement sa déception. « LE TEMPS EST VENU.

À un moment donné, vous devez choisir de partager tout l’amour et la joie que vous avez à donner, par-dessus tout le reste », a déclaré Jenkins dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.« Nous aimons notre film comme nous aimons nos fans, alors nous espérons vraiment que notre le film vous apporte un peu de joie et de sursis en cette période des fêtes. Regardez-le dans les THÉÂTRES, où il est sécurisé de le faire (découvrez les grands théâtres de travail ont fait pour le faire!) Et disponible dans la sécurité de votre maison sur HBOMAX où il n’est pas. Bonnes vacances à tous. Nous espérons que vous apprécierez notre film autant que nous avons aimé le faire. «

Bien que Jenkins comprenne la nécessité de diffuser en continu dans les circonstances actuelles, elle ne semble pas désireuse que cela continue, partageant les sentiments de Le Chevalier Noir le réalisateur Christopher Nolan, qui a récemment réprimandé la décision du studio d’envoyer toutes les nouvelles versions à HBO Max au cours de l’année prochaine. « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming », a déclaré Nolan.

« Je suis d’accord avec Chris », a déclaré Jenkins, interrogé sur la décision qui pourrait potentiellement modifier l’industrie cinématographique telle que nous la connaissons. « Je ne pense pas que ce soit génial pour l’avenir du cinéma lorsque Covid est passé. Cependant, notre film était différent. Il a été présenté d’une manière très différente, c’est-à-dire que nous sommes au plus fort de la pandémie en ce moment et que les gens sont vraiment souffrir et lutter et les choix sont de s’asseoir sur notre film et d’attendre ou de le sortir. «

Devrait Wonder Woman 3 arrivé, la star principale Gal Gadot a déjà quelques idées sur ce qu’elle aimerait voir. L’actrice et productrice a récemment révélé qu’elle préférerait que Diana Prince s’en tient à la modernité dans n’importe quelle suite, estimant que « le présent est la bonne chose ».

« Je n’irais pas, comme, dans les années 60 ou dans les années 40 avec Wonder Woman. J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose », a déclaré Gadot.

Pour l’instant, nous avons encore Wonder Woman 1984 à attendre avec impatience, qui doit sortir dans les salles et sur HBO Max le 25 décembre. Cela nous vient du New York Times.

