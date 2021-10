Wonder Woman 3 News a des fans qui se demandent quelle sera la taille du rôle de Lynda Carter

Il a fallu longtemps pour Wonder Woman fans pour obtenir la confirmation concrète qu’une troisième sortie en solo pour le super-héros amazonien de Gal Gadot est définitivement à venir, et bien que nous soyons encore loin de savoir quand exactement Wonder Woman 3 peut arriver, l’événement DC FanDome de samedi dernier a déjà déclenché des questions sur le troisième film de la franchise, le plus important étant Lynda Carter aura-t-elle un rôle important à jouer dans l’histoire? Avis sur Wonder Woman 1984 peut-être mélangé, mais les fans de l’original Wonder Woman Les séries télévisées étaient toutes ravies de voir Carter faire une apparition dans la scène post-crédit du film en tant qu’Asteria, une légendaire guerrière amazonienne. Cependant, ce qui n’a pas été clair, c’est si Carter reviendrait dans le trio et quelle pourrait être la taille de ce rôle.

Maintenant avec Lynda Carter apparaissant à côté Wonder Woman réalisatrice Patty Jenkins au panel DC Fandome, les fans en ont déduit qu’elle pourrait bien avoir un rôle majeur à jouer dans le prochain film. Bien que cela puisse être considéré comme un vœu pieux, il existe un certain nombre d’autres facteurs qui jouent dans cette théorie – le plus important étant l’apparition de Carter à l’événement. De toute évidence, ce type de panneaux présente généralement exclusivement ceux qui sont fortement impliqués dans le film ou l’émission en cours de discussion, donc Carter a évidemment ce genre d’implication dans le dernier opus de la Wonder Woman saga. Ensuite, il y a les commentaires faits pendant le panel.

« Nous sommes très excités à propos de Wonder Woman 3 », a déclaré Jenkins. « Gal, qui est tellement déçue de ne pas être ici, qui est la personne la plus occupée au monde avec maintenant trois, trois petits enfants et le tournage, elle est tellement déçue de ne pas pouvoir être ici. Mais nous sommes tous les trois très excités à propos de certains des choses excitantes à venir Wonder Woman 3. »

Carter a poursuivi avec « Qui aurait pensé dans ma vie à ce moment de ma vie que ce cadeau se présenterait simplement à moi? Et c’est tellement cool. »

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun détail sur le scénario ni personne dans le film, Jenkins mentionne que « nous sommes tous les trois très excités » a été pris à cœur par les fans pour signifier que Jenkins, Gadot et Carter seront la force motrice du nouveau film. Alors que DC FanDome a apporté une foule de détails sur de nombreux autres projets DC à venir dans un proche avenir, nous n’avons rien appris du Wonder Woman panneau autre que la confirmation que le film a reçu le feu vert, ce qui en soi n’était pas vraiment une révélation car peu de gens parieraient sur Warner Bros. décidant simplement d’abandonner la franchise après deux films.

Jusqu’à présent, ce que l’on sait, c’est que Wonder Woman 3 amènera le personnage de Gadot dans le présent, plutôt que de regarder son passé comme les entrées précédentes. Depuis l’histoire tendue de la Ligue des justiciersles performances et les critiques au box-office de dans sa forme originale, Warner Bros. a gardé les films solo de ses héros à peu près des affaires autonomes, mais avec Le flash film apparemment franchissant les frontières et réunissant un certain nombre de héros de DC, passés et présents, cela pourrait-il signifier que Wonder Woman 3Le cadre actuel de ‘ signifie-t-il que son personnage aura un rôle à jouer dans l’avenir du DCEU ?

Tout cela pour l’instant va rester de la spéculation, car il n’y a clairement aucun plan de Jenkins et co pour divulguer des informations de sitôt, et dans cet esprit, il semble qu’il faudra au moins quelques années avant de voir Wonder La femme revient à nouveau sur l’écran. Les citations ci-dessus nous viennent de ComicBook.com.

