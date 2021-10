Wonder Woman 3 arrive officiellement avec Gal Gadot, Lynda Carter et la réalisatrice Patty Jenkins

Wonder Woman 3 est maintenant officiellement en développement, cela a été confirmé, avec la réalisatrice Patty Jenkins et les stars Gal Gadot et Lynda Carter toutes deux dues à la vedette. Jenkins, qui jusqu’à présent a réalisé les deux films dans le Wonder Woman franchise, a confirmé la nouvelle lors du récent événement DC FanDome. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de Wonder Woman 3. Gal (Gadot), qui est tellement déçu de ne pas être là, qui est la personne la plus occupée au monde, avec maintenant trois petits enfants et le tournage « , a révélé Jenkins. « Nous sommes tous les trois très excités à propos de certaines choses à venir avec Wonder Woman 3 a taquiné le cinéaste, tout en confirmant l’implication de Gadot et Carter.

« Wonder Woman 3 arrive ! » Lynda Carter, qui a joué l’héroïne titulaire dans les années 1970 Wonder Woman série et a fait une apparition à mi-chemin du générique de Wonder Woman 1984 comme Asteria, ajouté. Carter a continué à discuter de manière cryptique de la suite de DC, taquinant probablement que son personnage, un légendaire guerrier amazonien qui possédait autrefois une puissante armure ailée, figurera dans Wonder Woman 3. « Qui aurait pensé dans ma vie à ce moment de ma vie que ce cadeau se présenterait à moi, et c’est tellement cool », a poursuivi l’actrice.

« C’est tellement plus qu’un personnage de bande dessinée, c’est une idée et une essence », a déclaré Carter à propos du personnage de Wonder Woman lors de l’événement, l’actrice étant clairement très passionnée par l’icône de DC. « En fait, j’ai écrit une chanson pour vous et pour Gal, basée sur des paroles originales que j’avais commencées pour mon mari, mais quand j’ai fait votre film, j’ai fini d’écrire cette chanson qui sort en octobre et qui s’appelle en fait ‘Human and Divine, ‘ et il s’agit de l’amour de Wonder Woman. »

Le dernier public a vu de Gal Gadot comme le super-héros DC était dans l’année dernière Wonder Woman 1984, qui a trouvé Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias, Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana retrouvera également son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Bien que la suite n’ait pas été très bien accueillie par les critiques (ou certains fans de DC d’ailleurs) grâce à certaines… décisions créatives discutables, on s’attendait à ce que Warner Bros. apporte Patty Jenkins de retour pour terminer la trilogie qu’elle a commencée en 2017. Bien que les détails de l’intrigue restent secrets, Jenkins a déjà annoncé un retour potentiel pour l’un des faits saillants de la suite, Kristen Wiig, la méchante Barbara Minerva AKA Cheetah. « J’ai mes raisons de le rendre ambigu, et je pense que ce n’est pas clair quel est son point de vue [is] sur tout ce qui vient de se passer », a déclaré Jenkins à propos du retour possible de Cheetah. « J’aime que nous résumions le point de vue de Max Lord et que vous voyiez le point culminant de cette histoire, je pense que c’est si important. Mais la vérité est qu’il peut ou non y avoir plus à venir [for Barbara]. » Cela nous vient de Deadline.

