Wonder Woman 1984 Star Gal Gadot n’a pas encore regardé la Justice League de Zack Snyder

Le DCEU a connu de nombreux ratés à ses débuts, mais une chose qu’il a obtenue dès le départ a été de faire jouer Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. L’actrice est sans doute le super-héros DCEU le plus populaire du moment et se prépare pour la sortie de son film solo Wonder Woman 1984. Dans une interview avec ComicBook.com, Gadot a admis qu’elle n’avait pas encore vu le Snyder Cut de Ligue de justice sortant l’année prochaine, et ne peut donc pas commenter la façon dont le film dépeindra son personnage.

« Avec Ligue de justice Je ne sais pas vraiment [how Wonder Woman will be different from her solo movies] parce que je n’ai pas encore pu regarder le film. Donc, je n’ai aucune idée. Mes deux bébés sont Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Je suis très, très chanceux d’avoir été testé par Zack Snyder et j’ai pu travailler avec lui et ses thèmes et c’était incroyable, mais vous savez, le reste était très films d’ensemble. Et dans celui-ci, je peux raconter mon histoire et mon arc d’une manière si profonde. Wonder Woman et Wonder Woman 1984 sont des expériences très différentes pour moi avec Wonder Woman. C’était mon premier grand film de rôle avec mon titre dessus. Et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, quand vont-ils appeler le bluff et voir que je ne suis pas une bonne actrice?’ «

Dans Wonder Woman 1984, Wonder Woman alias la princesse Diana de Themyscira se retrouve aux prises avec la puissance combinée du magnat des médias Maxwell Lord et de la bête surnaturelle The Cheetah. La réalisatrice Patty Jenkins a souligné que le film mettra l’accent sur Diana surmontant ses défis avec le pouvoir de l’amour, ce qui est un départ de Ligue de justice histoires où les compétences guerrières de Wonder Woman occupent une place centrale. Pour Gal Gadot, Les aventures en solo de Diana sont plus stimulantes et plus satisfaisantes à exécuter avec l’aide de Jenkins.

«Dieu merci, j’avais Patty là-bas avec moi et nous nous sommes lancés ensemble et nous avons créé ce que nous avons créé sur celui-ci. Je me sentais plus autonome. Je savais dans quoi je m’embarquais. J’étais plus confiant, plus désireux de créer quelque chose qui est encore plus grand et plus ambitieux et juste pour le faire passer vraiment au niveau supérieur. Autant c’était beaucoup plus difficile et complexe, la satisfaction que j’ai eue de travailler sur ce plateau et de donner vie au scénario avec Patty et notre distribution incroyable et notre amélioration étaient juste une sensation incroyable et incroyable. C’est tout le temps que cela s’est passé en ce moment. Je vais demander à tout le monde. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salle sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

