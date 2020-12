Wonder Woman 1984 Runtime révélé lors de la mise en vente des billets

le Wonder Woman 1984 runtime a été révélé. De plus, les billets sont maintenant officiellement en vente pour les fans qui peuvent voir la suite très attendue dans les salles. Warner Bros.est assis sur le film depuis des mois, en raison de la crise de santé publique, mais ils s’en tiennent à la sortie du jour de Noël, qui coïncide avec la première sur HBO Max. Les fans de DC pourront choisir où ils regardent le film le moment venu.

Nous savons maintenant combien de temps les téléspectateurs resteront assis dans les salles de cinéma ou à la maison lorsqu’ils regardent Wonder Woman 1984. La suite durera 2 heures et 31 minutes, ce qui est un peu long, sans se diriger vers Avengers: Fin de partie territoire. Il y a beaucoup de chemin à parcourir avec le retour de Steve Trevor de Chris Pine, ainsi que les ajouts de Barbara Minerva de Kristen Wiig, alias Cheetah, et Maxwell Lord de Pedro Pascal. Cela étant dit, 2 heures et 31 minutes semblent à peu près correct.

J’ai juste de grandes nouvelles … # WW84 Les tickets sont en vente maintenant! Profitez dans les théâtres où c’est sûr ou sur @hbomax le 25 décembre 💫💫💫 https://t.co/h8v0z0Bcv6pic.twitter.com/wUZxP8if2y – Lynda Carter (@RealLyndaCarter) 2 décembre 2020

Les billets sont maintenant en vente pour Wonder Woman 1984. Original Wonder Woman Lynda Carter s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer que les billets étaient en vente, demandant aux fans de « Profitez-en dans les cinémas où tout est en sécurité ou sur HBO Max le 25 décembre ». Gal Gadot a également contacté les fans et les a exhortés à visiter les théâtres s’il était sécuritaire de le faire. «J’attendais de partager ce film avec vous depuis si longtemps», a déclaré Gadot. « Je sais que les cinémas font tout ce qu’ils peuvent pour assurer votre sécurité et vous offrir une expérience cinématographique complète. Donc, si vous avez un cinéma sûr autour de vous, des billets sont disponibles maintenant. »

Le monde du divertissement a dû changer et réinventer à peu près tous les aspects de la mise en place de films et d’émissions de télévision en 2020. Cela a été une année de changement, les grands studios apprenant à s’adapter à la volée, ainsi que les chaînes de théâtre et les spectateurs. La plupart des grands cinémas des grandes villes comme Los Angeles et New York ont ​​été fermés depuis la mi-mars, ce qui a mis le box-office en vrille. Pas même celui de Christopher Nolan Principe a pu attirer les téléspectateurs dans les théâtres nationaux.

Alors que les cinémas et les studios tentent de conclure des accords, de plus en plus de films sont directement diffusés en streaming. L’adaptation en direct de Disney de Mulan a fini par aller à Disney + pour un prix élevé. Alors que certains se moquaient de payer l’argent supplémentaire pour le film, de nombreuses familles étaient ravies de voir le film tant attendu dans le confort de leur foyer. Pour ce qui est de Wonder Woman 1984, la suite sera offerte sans frais supplémentaires aux abonnés actuels de HBO Max. En outre, la suite sera le premier film du service de streaming à diffuser en 4K Ultra HD. Quant à savoir comment cela fonctionnera, nous devrons simplement attendre et voir. le Wonder Woman 1984 les actualités d’exécution ont été rapportées pour la première fois par le Twitter du Fandango Compte.

