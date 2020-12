Wonder Woman 1984 Ropes dans une superbe explosion du passé de DC

Après d’innombrables retards et drames, la longue attente excessive est maintenant terminée. Wonder Woman 1984 est enfin là. Même avant la sortie du film, on savait déjà que l’histoire verrait Gal Gadot revenir sous le nom de Diana Prince alias Wonder Woman, Kristen Wiig devenir le «prédateur suprême» et Maxwell Lord de Pedro Pascal au cœur d’une calamité massive. Mais rassurez-vous, WW1984 contient sa juste part de surprises et cela inclut un camée nostalgique bien ajouté à l’histoire. Et si nos déductions (ainsi que les espoirs désespérés) sont justes, il est prévu que ce soit bien plus qu’un simple service de fans.

(L’article suivant contient des spoilers majeurs de Wonder Woman 1984. Détournez-vous maintenant si vous ne l’avez pas encore vu)

Plus tôt en décembre, la réalisatrice Patty Jenkins avait partagé avec Collisionneur comment les mi-crédits en Wonder Woman 1984 servirait de « bouton » au film. Mais ce n’est pas simplement là pour conclure le film, car la scène du générique ne comprend rien d’autre que l’original Wonder Woman, Lynda Carter qui a joué le super-héros pour la première fois en 1975! La meilleure chose à faire est que Jenkins n’a pas opté pour l’astuce multivers tendance de Marvel – Carter n’apparaît pas comme une version alternative de la princesse amazonienne d’un autre univers. Elle est présentée comme Asteria décédée il y a des décennies, bien avant que Diana ne quitte Themyscira. Mais elle est, d’une certaine manière, toujours Wonder Woman.

Qui était Asteria?

Comme Jenkins voulait que Carter soit la grande révélation de Wonder Woman 1984, peu de détails ont été fournis sur le personnage. Dans une brève scène, un Steve ressuscité tombe sur une armure dorée brillante dans la maison de Diana et s’enquiert de ses origines. En réponse, Diana raconte l’histoire d’Asteria, la guerrière amazonienne la plus courageuse. Il y a des lustres, après que les guerriers se soient engagés dans une bataille avec l’humanité, ils n’avaient d’autre choix que de trouver la sécurité sur l’île de Themyscira.

Mais comme l’humanité était résolue à les tuer, Asteria s’est portée volontaire pour retenir les assaillants pour permettre à ses compagnons de guerre de fuir. Pour lui donner une chance de se battre, tous les autres guerriers ont abandonné leur armure afin qu’une armure solide et durable, l’armure Golden Eagle, puisse être façonnée pour Asteria. Son sacrifice a porté ses fruits et les guerriers restants ont fui vers l’île, mais ils ne l’ont jamais oubliée et ont même tenu leurs matchs annuels en sa mémoire.

Diana raconte que dans les années qui se sont écoulées depuis les événements du premier film, elle a recherché Asteria, espérant qu’elle aurait survécu aux innombrables assaillants et vivait maintenant simplement parmi les humains. Mais tout ce qu’elle a trouvé était son armure. Vers la fin du film, Diana revêt l’armure dorée comme on le voit dans les bandes-annonces (bien que la raison pour laquelle elle décide de la porter en premier lieu ne soit pas révélée) lors de son affrontement mortel contre Cheetah.

Quant à Asteria, il est apparu que l’attaque qu’elle s’était volontairement soumise pour sauver son peuple était trop massive pour survivre. De plus, comme Diana n’a jamais trouvé de trace d’elle au cours des années qu’elle a passées à sa recherche, il était prudent de supposer qu’elle était morte et n’était mentionnée que pour donner une histoire d’origine à l’armure dorée.

Eh bien, mauvaise réponse.

Asteria est vivante.

Il s’avère que, malgré l’aversion de Jenkins pour les scènes de milieu et post-crédits, WW 1984 en a un. Dans la brève scène, nous voyons une femme vêtue d’un long manteau bleu marchant dans la rue lorsqu’un lourd poteau commence à tomber. Cela aurait écrasé une femme aussi bien que son enfant mais ladite mystérieuse dame l’arrête à temps, cela aussi d’une seule main. La femme reconnaissante court après elle pour lui transmettre sa gratitude, seulement pour que la silhouette se retourne et laisse tomber trois grandes révélations – la première est évidemment, « OMG, c’est Lynda Carter! Oui, les spéculations des fans étaient mortes – elle n’est pas apparue sur WW 1984le panneau DC FanDome juste pour le plaisir.

Elle continue en se présentant comme Asteria qui a visiblement survécu et l’attend … a subtilement sauvé les humains pendant «longtemps». Donc, même si Carter n’est pas Diana Prince ici, elle est toujours la première Wonder Woman et c’est tout ce qui compte.

Il est possible que ce ne soit qu’un camée pour rendre une ode aux fans de la course originale de Linda Carter en tant que super-héros. Mais comme WW1984 ne définit pas d’autres arcs d’intrigue qui ont mis en place un troisième film, peut-être que l’apparence de l’actrice est plus un indice de l’adaptation cinématographique des multiples Wonder Women qui existent dans les bandes dessinées du prochain épisode. Cela ne nous dérangerait certainement pas un deuxième guerrier amazonien, surtout quand c’est la favorite des fans Linda Carter elle-même! Wonder Woman 1984 est actuellement diffusé sur HBO Max après une sortie en salles limitée.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman