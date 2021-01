Wonder Woman 1984 remporte son deuxième week-end au box-office avec 5,5 millions de dollars, une baisse de 67% par rapport à la première semaine

Wonder Woman 1984 a remporté son deuxième week-end au box-office après avoir gagné 5,5 millions de dollars. La suite a chuté de 67% par rapport à ses débuts le week-end dernier. Jusqu’à présent, le total national du film est de 28,5 millions de dollars, avec un total mondial de 118,5 millions de dollars. Au moment d’écrire ces lignes, les analystes ne croient pas que Wonder Woman 1984, qui diffuse également actuellement sur HBO Max pendant les 21 prochains jours, dépassera les 40 millions de dollars au pays.

À l’heure actuelle, 60% des cinémas en Amérique du Nord restent fermés. Beaucoup pensent que Warner Bros aurait dû attendre pour sortir Wonder Woman 1984 plus tard en 2021 pour maximiser les profits. Cependant, ils ont déployé la méthode de publication hybride avec la suite, qu’ils tenteront de reproduire pour le reste de leurs versions 2021. Les nouvelles sur grand écran surviennent alors que les abonnés de HBO Max continuent de révéler des problèmes avec le flux officiel, beaucoup notant qu’il s’arrête et bégaie. Les critiques mitigées des critiques et des fans viennent s’ajouter aux problèmes.

Les Croods: un nouvel âge a pris la deuxième position ce week-end avec 2,1 millions de dollars. Le film d’animation familial était à la troisième place le week-end dernier, qui va maintenant au dernier projet de Tom Hanks, Nouvelles du monde. Le drame historique a pu rapporter 1,6 million de dollars lors de son deuxième week-end au cinéma. Au moment d’écrire ces lignes, Nouvelles du monde a gagné 5,8 millions de dollars au pays, tandis que Les Croods: un nouvel âge a gagné 114,9 millions de dollars dans le monde au cours de ses 6 semaines en salles.

Fatale est arrivé à la quatrième place ce week-end après avoir gagné 700 000 €. Le thriller s’est ouvert à la mi-décembre sur des critiques mitigées. Il met en vedette Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter et Geoffrey Owens. Jeune femme prometteuse a pris la cinquième place après avoir rapporté 660K €. Le thriller met en vedette Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox et Connie Britton, et suit une femme qui se venge des hommes qui lui ont fait du tort. Il a reçu des critiques positives de la part des critiques et des téléspectateurs. La guerre avec grand-père est au numéro six avec 113K €.

Extraterrestre est revenu dans le top dix ce week-end au numéro sept. Le classique de la science-fiction a gagné 75000 €, tandis que Blumhouse’s Bizarre a pris la huitième place avec 55K €. Au moment d’écrire ces lignes, Bizarre a gagné 14,8 millions de dollars dans le monde, ce qui a dépassé la plupart des attentes initiales du studio. Viens jouer a pris la neuvième place après avoir rapporté 54K €, tandis que Demi-frères est resté au numéro dix ce week-end après avoir gagné 54K €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

