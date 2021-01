Wonder Woman 1984 remporte le troisième week-end au box-office avec 3 millions de dollars, gagnant plus de 131 millions de dollars dans le monde à ce jour

Cela ne devrait pas surprendre car il y a un manque total de nouveautés au cineplex local, dont la plupart sont fermés à travers le pays. Wonder Woman 1984 remporte le box-office pour le troisième week-end consécutif après avoir gagné 3 millions de dollars. La suite tant attendue a été ouverte le jour de Noël dans les théâtres et sur HBO Max et a rapporté plus de 131 millions de dollars dans le monde. Seulement 32 millions de dollars de ce grand total proviennent du box-office national alors que la crise de santé publique se poursuit. Au moment d’écrire ces lignes, moins de 40% des cinémas nord-américains sont ouverts.

L’Asie domine actuellement le box-office mondial, grâce à sa gestion de la pandémie. Les salles de cinéma s’ouvrent et les gens retournent dans les salles pour voir les films 2020 et 2021. Cependant, le Japon a récemment connu un pic de cas et se dirige vers une autre phase de verrouillage. En 2020, l’Asie-Pacifique représentait 51% de ce nombre total de guichets mondiaux. Espérons que 2021 verra les théâtres nord-américains recommencer à prospérer.

Les Croods: un nouvel âge a pu conserver la deuxième place au box-office ce week-end après avoir rapporté 1,8 million de dollars. Le film d’animation familial a été une source de revenus constante depuis son ouverture en salles il y a 7 semaines et a rapporté près de 130 millions de dollars dans le monde. Tom Hanks Nouvelles du monde a conservé la troisième place après avoir gagné 1,2 million de dollars, tandis que Chasseur de monstre a pris la quatrième place avec 1,1 million de dollars. À ce jour, le film n’a rapporté que 17,4 millions de dollars dans le monde.

Fatale s’est retrouvé à la cinquième place ce week-end après avoir rapporté 670K €. Le thriller mettant en vedette Hillary Swank et Michael Ealy a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais a gagné un peu plus de 4 millions de dollars au pays depuis son ouverture en décembre. Jeune femme prometteuse est à la sixième place après avoir gagné 560 000 €. Le thriller de comédie noire a reçu des critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques. Matteo Garrone’s Pinocchio a pu rapporter 185 000 €, ce qui était plus que suffisant pour prendre la septième place.

La guerre avec grand-père reste dans le top dix ce week-end après avoir encaissé 147K €. Dans le monde entier, la comédie Robert De Nero a rapporté un peu plus de 32 millions de dollars après sa première il y a 14 semaines. Viens jouer est arrivé au huitième rang, après avoir gagné 95 000 €. Le thriller d’horreur a reçu des critiques mitigées et les stars Gillian Jacobs, John Gallagher Jr., Azhy Robertson et Winslow Fegley. Enfin, un classique de la science-fiction Extraterrestre termine le week-end au numéro dix avec 60 000 €. Le film classique s’est retrouvé dans le top dix le week-end dernier et il y sera probablement toujours le week-end prochain. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Wonder Woman 1984 – 3 millions de dollars

2. Les Croods: un nouvel âge – 1,8 million de dollars

3. Nouvelles du monde – 1,2 million de dollars

4. Chasseur de monstre – 1,1 million de dollars

5. Fatale – 670 000 €

6. Jeune femme prometteuse – 560 000 €

sept. Pinocchio – 185 000 €

8. La guerre avec grand-père – 147 000 €

9. Viens jouer – 95 000 €

dix. Extraterrestre – 60 000 €

Sujets: Wonder Woman 2, Box Office