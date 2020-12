‘Wonder Woman 1984’: Pourquoi il était plus difficile pour Kristen Wiig de jouer Barbara que Cheetah

Kristen Wiig co-stars avec Gal Gadot dans le nouveau film Wonder Woman 1984, L’ancien SNL acteur joue Barbara, la scientifique qui devient plus tard l’ennemi de Diana, Cheetah. Wiig est relativement nouvelle dans le genre des films d’action, mais elle a récemment révélé que le côté méchant de son personnage était plus facile pour elle à jouer que son alter-ego bizarre et maladroit, Barbara.

Kristen Wiig, membre de la distribution de Wonder Woman 1984, sur Cheetah

Lorsque Wiig a parlé au New York Times, elle a expliqué qu’elle était ravie d’être choisie Wonder Woman 1984. le Saturday Night Live La star se décrit comme une grande fan de films de super-héros et a sauté sur l’occasion d’apparaître elle-même dans l’un d’elle lorsque la réalisatrice Patty Jenkins l’a contactée.

Quant à la préparation du méchant personnage joué par Wiig, elle a déclaré au Times:

Je connaissais Cheetah, mais il y a tellement de versions différentes de ce personnage et j’étais curieux de savoir ce qu’elle allait être. Mais quand j’ai entendu les idées de Patty, j’ai compris un peu plus pourquoi elle pensait à moi. Peut-être parce que Barbara est vraiment maladroite au début – j’ai ce côté-là pour moi. Et puis, après avoir obtenu le rôle, elle est entrée plus en détail sur qui était Barbara.

Kristen Wiig pensait qu’il était plus difficile de jouer Barbara que le méchant Cheetah

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle tirait de son travail d’actrice, Wiig a déclaré au New York Times que cela «dépend du personnage».

«… Mais une fois que je le fais – en particulier sur SNL, parce que c’est en direct et que des millions de personnes regardent – vous entrez simplement dans une zone », Demoiselles d’honneur star a expliqué. «Et ensuite, vous vous en sortez.

Cependant, Wiig a trouvé ce processus un peu plus difficile Wonder Woman 1984 – en particulier en ce qui concerne les scènes précédentes de son personnage dans le film.

«C’est drôle parce que même si Barbara au début est nerveuse et incertaine d’elle-même, j’ai eu plus de mal à jouer cette que celle qu’elle deviendra plus tard », a admis l’acteur.

La star de « Wonder Woman 1984 » craignait que son personnage ne ressemble trop à son travail passé sur « SNL »

Pressée d’expliquer pourquoi, Wiig a révélé qu’au début, elle hésitait à «ajouter de l’humour» à Barbara.

Bien que la comédie soit quelque chose dans laquelle elle est douée, la SNL alun voulait éviter l’idée que Wiig faisait quelque chose «trop comme des choses que j’avais faites auparavant, ou pour donner l’impression que je ne pouvais pas faire cette partie sans ajouter quelque chose qui n’était pas Kristen.»

Bien que Wiig ne soit pas liée au côté méchant de son personnage, elle a pu entrer dans cet espace de tête plus facilement, d’une manière ou d’une autre.

«Quand Cheetah est diabolique, c’est comme, ‘OK, maintenant je suis cette personne», a-t-elle déclaré à la publication. «Peut-être parce que je suis plus nombreux à Barbara, j’ai en fait eu une période plus difficile avec cette partie du tournage.»

Une conversation avec Jenkins a contribué à changer cette perspective pour le Wonder Woman 1984 étoile. Wiig a déclaré au Times: