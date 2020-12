Wonder Woman 1984 ouvre seulement dans 40% des cinémas américains ce week-end de Noël

L’année brutale qui a été 2020 pour l’industrie cinématographique se terminera par un dernier gémissement décevant lorsque Wonder Woman 1984 fait ses débuts ce week-end. La suite de super-héros très attendue avait, à un moment donné, été positionnée comme l’un des films les plus rentables de l’année, avec peut-être un total de 1 milliard de dollars au box-office. Au lieu de cela, il sortira dans relativement peu de salles à un moment où de nombreux cinéphiles hésitent particulièrement à faire quoi que ce soit en public. En vérité, la dernière adaptation de DC Comics sortira dans moins de salles que Principe C’était quand il a été publié en août.

Selon un nouveau rapport, seulement environ 40% des cinémas aux États-Unis sont actuellement ouverts, ce qui équivaut à environ 2300. En août, lorsque Warner Bros. a publié Principe, environ 65 pour cent étaient ouverts. Cette expérience s’est avérée désastreuse car le thriller de Christopher Nolan n’a rapporté que 57,8 millions de dollars sur le marché intérieur, pour finir avec 362 millions de dollars dans le monde. C’était bien en deçà des attentes initiales. En tant que tel, Wonder Woman 1984 devrait gagner environ 10 millions de dollars dans son cadre d’ouverture. Considérant que l’original a rapporté plus de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en 2017, c’est extrêmement décevant.

Mais 2020 n’a pas été une année typique et le studio avait des décisions difficiles à prendre. Le film de super-héros à gros budget de la réalisatrice Patty Jenkins, qui voit à nouveau Gal Gadot reprendre son rôle de héros emblématique, avait déjà été retardé à plusieurs reprises. WarnerMedia a finalement décidé que le film serait diffusé dans tous les cinémas disponibles le jour de Noël. Dans le même temps, il sera également mis à la disposition des abonnés de HBO Max pendant un mois complet sans frais supplémentaires. Principe, d’autre part, était exclusivement dans les théâtres. Il y a donc des raisons de croire que les bénéfices au box-office seront beaucoup plus minces dans ce cas.

Cela pourrait ouvrir une fenêtre sur 2021 pour WarnerMedia, qui ne devrait pas être grande au box-office. Le studio a récemment annoncé, qui secoue l’industrie, que l’ensemble de son ardoise de films 2021 fera ses débuts sur HBO Max et dans les salles le même jour. Bien que ces films obtiennent une sortie en salles internationale. Pourtant, on estime que l’entreprise laisse des milliards sur la table en essayant de renforcer son grand service de streaming. De nombreux analystes du secteur pensent que la diffusion de films reviendra à des niveaux plus normaux, peut-être d’ici la mi-2021. En tant que tel, la décision de transférer la liste complète de l’année prochaine à HBO Max a peut-être été préventive. Et coûteux, à plus d’un titre. Les talents de premier plan à travers Hollywood ne sont pas satisfaits du déménagement, ce qui peut rendre difficile pour le studio de verrouiller de grands noms pour de futurs projets.

Chris Pine, Pedro Pascal et Kristen Wiig jouent également dans la suite. Au moment d’écrire ces lignes, il détient une cote d’approbation de 79% des critiques sur les tomates pourries. La première entrée, pour ce qu’elle vaut, porte une cote de 93%. Wonder Woman 1984 arrive le 25 décembre en salles et sur HBO Max aux États-Unis. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

