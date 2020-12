"Wonder Woman 1984": Nouveau trailer et premières réactions à la suite de DC

« Wonder Woman 1984 » débutera dans les salles françaises un jour avant la veille de Noël, aux Etats-Unis, le film DC sortira sur HBO Max en même temps que la sortie au cinéma. Le studio de cinéma Warner Bros. utilise le temps restant pour alimenter l’anticipation des fans avec une autre bande-annonce . De plus, les premiers critiques ont été autorisés à jeter un œil à la suite. Vos réactions? Plus que prometteur!

Le nouveau trailer de « Wonder Woman 1984 » ne montre pas de nouvelles séquences vraiment spectaculaires, mais il promet une sorte de « miracle de Noël ». Le clip dit: « Ce Noël, nous ferons tous partie du miracle. » Non seulement les retrouvailles de l’héroïne Diana (Gal Gadot) avec son amant perdu Steve Trevor (Chris Pine), mais aussi la montée en puissance de Diana dans la légende.

C’est ce que disent les critiques

Les premières réactions des critiques, qui ont été autorisées à voir à l’avance le nouveau blockbuster DC, sont également légendaires. La suite prend « tout à un nouveau niveau » et surtout les acteurs des méchants, Pedro Pascal et Kristen Wiig comme Maxwell Lord et Cheetah, sont fantastiques, explique Dorian Parks de Geeksofcolor.

Steven Weintraub de Collider, quant à lui, recommande de regarder « Wonder Woman 1984 » dans les cinémas chaque fois que possible parce que: « Quel que soit le système que vous avez à la maison, rien ne remplacera jamais la magie de voir un film sur un grand écran IMAX. «

Et si vous croyez Amy Ratcliffe de Nerdist, le prochain film de DC est « Ce dont nous avons tous besoin ». L’adaptation de la bande dessinée est «édifiante, pleine d’espoir et si complètement Wonder Woman».

Pendant ce temps, Meagan Damore de CBR fournit un teaser émotionnel: elle avait les larmes aux yeux à deux moments du film – pour des raisons très différentes. On dirait que la réalisatrice Patty Jenkins fait à nouveau tout son possible avec sa suite!