Wonder Woman 1984 Les premières réactions arrivent, vaut-il la peine d’attendre?

Les premières réactions pour Wonder Woman 1984 sont en jeu. La suite tant attendue est l’un des films les plus attendus de 2020 et il ne se trouve qu’à quelques semaines de la première. Warner Bros.a décidé que le film, ainsi que toutes ses prochaines sorties 2021, ouvriraient simultanément dans les salles et sur HBO Max. Pour les fans de Wonder Woman, le jour de Noël ne peut pas venir assez tôt, surtout après avoir attendu si longtemps pour voir ce que Patty Jenkins et Gal Gadot font de la publicité depuis plus d’un an maintenant. Il n’y a pas SPOILERS pour Wonder Woman 1984 au dessous de.

Après de nombreux retards, est Wonder Woman 1984 la peine d’attendre? Selon les premières réactions à la suite, c’est vraiment le cas. Les premières réactions sont extrêmement positives, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent depuis si longtemps pour voir le film. « Wonder Woman 1984 est fantastique! L’histoire est excellente et a un excellent message opportun; il contient une tonne de surprises; et un travail incroyable est fait avec Cheetah et Max Lord (Wiig et Pascal sont tous les deux stellaires). Soyez excité, car c’est la vraie affaire », déclare Eric Eisenberg de Cinemablend.

Wonder Woman 1984 présente le retour de Gal Gadot et Chris Pine. Les fans se sont interrogés sur le retour de Pine en tant que Steve Trevor, et apparemment son scénario a été très bien fait. Mike Rougeau de Gamespot dit: « C’est absolument délicieux et un film merveilleux pour ce moment. Cela m’a fait ressentir des choses (un exploit rare ces jours-ci). Le retour de Chris Pine est bien fait et a du sens. Gal est bien sûr une déesse. » Il y a aussi de nouveaux arrivants dans la franchise cette fois-ci, Pedro Pascal étant Maxwell Lord et Kristen Wiig dépeignant Cheetah, alias Barbara Minerva. Rougeau continue, « Kristen est géniale mais Pedro vole presque la vedette. Mec va HARD. » Pascal et Wiig ont tous deux reçu des éloges pour leurs performances en Wonder Woman 1984.

Ailleurs, le reporter de Gizmodo Germain Lussier dit que Wonder Woman 1984 est «plein d’espoir bien mérité», bien qu’il ait quelques reproches. À savoir, le temps d’exécution, qui vient de se révéler être de deux heures et 31 minutes. « C’est aussi très long, parfois à tort, mais surtout ça m’a rappelé à quel point un gros blockbuster peut vous faire ressentir », dit-il. Étant donné que la majorité des téléspectateurs regarderont depuis le confort de leur propre maison sur HBO Max, l’exécution ne devrait pas être un problème, car ils peuvent faire une pause et y revenir, s’ils en ressentent le besoin, bien que cela n’aidera pas. des problèmes d’histoire.

Une première réaction à Wonder Woman 1984 déclare: « Tout ne s’additionne pas, mais la valeur de l’altruisme, de l’amour et de la compassion transparaît. » Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ce que Patty Jenkins et son équipe ne savent que trop bien. De plus, ils sortent du succès du premier Wonder Woman film, qui a été un succès au box-office et critique. Il y a beaucoup de choses à faire, et jusqu’à présent, il semble que Jenkins ait pu mettre en place une suite gigantesque pleine de cœur. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de HBO Max pour obtenir des informations sur la souscription à un abonnement avant le Wonder Woman 1984 première.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman, HBO Max, Streaming