Wonder Woman 1984 Lassos dépasse les 100 millions de dollars au box-office mondial

Wonder Woman 1984 a franchi une étape importante au box-office, malgré les circonstances actuelles, loin d’être idéales, présentées par le marché théâtral. La suite de DC, réalisée par Patty Jenkins, a rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie initiale. Le film a été déployé dans les salles nationales le jour de Noël, tout en se dirigeant vers HBO Max aux États-Unis.

De nombreux cinémas dans le monde sont actuellement fermés pour des raisons de santé et de sécurité. Aux Etats-Unis, Wonder Woman 1984 lancé sur seulement 40% du total des écrans disponibles en raison des fermetures. Malgré cela, le film a rapporté plus de 16 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, le meilleur début depuis la fermeture des cinémas en mars de l’année dernière. Il a également trouvé des pâturages relativement verts à l’étranger, le studio annonçant qu’il avait officiellement franchi le seuil des 100 millions de dollars. Jeff Goldstein, président de la distribution nationale de Warner Bros. et Andrew Cripps, président de la distribution internationale, avaient ceci à dire dans une déclaration commune.

« Félicitations à Patty Jenkins, Gal Gadot, Chuck Roven et à toute la distribution et à l’équipe qui ont réalisé » Wonder Woman 1984 « , permettant aux fans et aux cinéphiles de revenir à l’expérience passionnante d’être au cinéma. Des publics du monde entier où les marchés sont ouverts sont venus regarder le prochain chapitre de l’histoire pleine d’action de Diana Prince. «

Il y a beaucoup à considérer lors de la prise en compte de ces numéros de guichet. D’une part, les abonnements à HBO Max ont considérablement augmenté après le lancement du film. Cela signifie que de nombreuses personnes ont choisi de regarder le retour de Gal Gadot en tant que Wonder Woman dans le confort de la maison. Étant donné que le premier film a rapporté plus de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture au pays, il y a un grand écart qui ne sera pas couvert quand tout sera dit et fait. Mais dans les circonstances actuelles, WarnerMedia ne s’attendait pas Wonder Woman 1984 pour récolter ce genre d’argent. C’était finalement une pièce de théâtre en streaming. Donc, le fait qu’il se produise toujours au box-office est une victoire relative.

Le budget est également un facteur ici, qui serait de l’ordre de 200 millions de dollars. Même en tenant compte de la hausse de HBO Max, le film est encore loin de devenir rentable. Plus, Wonder Woman 1984 a chuté de plus de 90% d’une semaine à l’autre en Chine, où il a gagné plus de 24 millions de dollars jusqu’à présent. Si ce taux de baisse suit dans d’autres pays, le film aura des jambes très courtes. Quoi qu’il en soit, Warner Bros.a déjà donné son feu vert à Wonder Woman 3, avec le retour de Patty Jenkins et Gal Gadot.

Un problème, outre l’état actuel des salles de cinéma, est la réception critique. Wonder Woman 1984 se classe maintenant comme le film DCEU le moins bien noté sur IMDB et il détient un taux d’approbation de 61% sur Rotten Tomatoes. Même ainsi, en ce qui concerne le marché du cinéma, un film qui rapporte 100 millions de dollars en ce moment peut être perçu comme un bon signe. Cela pourrait également être encourageant pour WarnerMedia, car le studio a l’intention de publier l’intégralité de sa sélection de films 2021 à la fois dans les salles et sur HBO Max le même jour aux États-Unis.Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman, Box Office