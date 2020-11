Wonder Woman 1984 La bande-annonce de HBO Max arrive, les dates de sortie internationales sont annoncées

Les dates de sortie mondiales pour Wonder Woman 1984 ont finalement été révélés avec la bande-annonce officielle de HBO MAx. Warner Bros. a fait l’annonce plus tôt cette semaine. Il a été récemment révélé que la suite tant attendue ouvrira dans certains cinémas américains à partir du jour de Noël, tout en diffusant simultanément sur HBO Max pour les abonnés en streaming à la maison sans frais supplémentaires. Cependant, la suite ouvrira dans différents pays du monde une semaine à l’avance, et dans certains cas, bien après la sortie de Noël en Amérique du Nord. Les cinémas aux États-Unis se préparent à une autre fermeture, il sera donc intéressant de voir si Wonder Woman 1984 finit dans les cinémas du pays, avec plus de 600 salles de cinéma fermées menant au week-end de Thanksgiving.

La première Wonder Woman 1984 des projections auront lieu mercredi 16 décembre en Afrique du Sud, en Belgique, en Bulgarie, en Égypte, en Estonie, en France, en Grèce, aux Pays-Bas, en Islande, en Indonésie, au Portugal, en Suisse et au Royaume-Uni. Jeudi 17 décembre verra la Bolivie, le Brésil, le Costa Rica, la Croatie, Chypre, le Danemark, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, Hong Kong, la Malaisie, le Mexique, le Moyen-Orient – Autre, le Nicaragua, le Panama, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Serbie, Singapour, La Slovaquie, Taïwan, la Thaïlande et les Émirats arabes unis vont voir le film, tandis que le vendredi 18 décembre est prévu pour la Chine, l’Afrique de l’Est, le Japon, le Nigéria, l’Espagne et le Vietnam.

Les spoilers seront partout sur Internet à partir du 16 décembre, il serait donc sage pour les fans inconditionnels de DC d’éviter certains sites et plates-formes de médias sociaux à cette époque. Le mercredi 23 décembre, l’Autriche, l’Allemagne et la Corée verront la première du film, tandis que le jeudi 24 décembre se rendra en Hongrie et en Slovénie. Le Canada, la Colombie, la Finlande, l’Inde, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Suède, le Venezuela et les États-Unis pourront voir Wonder Woman 1984 le vendredi 25 décembre.

Autre Wonder Woman 1984 les dates de sortie incluent, samedi 26 décembre – Australie, Nouvelle-Zélande, jeudi 31 décembre – Argentine, jeudi 7 janvier – Ukraine, Uruguay, vendredi 8 janvier – Philippines, jeudi 14 janvier – Azerbaïdjan, CEI Autres, République tchèque, Kazakhstan, Russie, vendredi 15 janvier – Roumanie, Turquie, jeudi 21 janvier – Chili, Pérou, vendredi 22 janvier – Pologne, jeudi 28 janvier – Italie, et à déterminer – Bahreïn, Ghana, Israël, Koweït, Liban et Asie. Avec les dates de sortie ultérieures et les premières de HBO Max, il faut se demander comment le piratage affectera la sortie éventuelle de la suite.

Wonder Woman 1984 La réalisatrice Patty Jenkins est enthousiasmée par le fait que les fans de DC vont enfin voir ce qu’elle a passé tant de temps à fabriquer. “Le moment est venu. À un moment donné, vous devez choisir de partager tout l’amour et la joie que vous avez à donner, par-dessus tout”, a déclaré Jenkins lorsque la nouvelle date de sortie a été annoncée. “Nous aimons notre film comme nous aimons nos fans, alors nous espérons vraiment que notre film vous apportera un peu de joie et de répit en cette saison des fêtes.” La suite a été retardée plusieurs fois au cours de l’année écoulée, tout comme la plupart des grands blockbusters de 2020. Cependant, Jenkins et Warner Bros. livrent l’un des films les plus attendus de 2020 juste avant la fin de l’année. Le site Web officiel de Warner Bros. a été le premier à annoncer les dates de sortie mondiales de Wonder Woman 1984.

