‘Wonder Woman 1984’ et son inspiration dans ‘Superman’ de Christopher Reeve

Dans des déclarations récentes, le directeur de ‘Wonder Woman 1984’, Patty Jenkins s’est révélé avoir été fortement inspiré par le ‘Superman’ de Richard Donner pour sa dernière cassette.

‘Wonder Woman 1984’ suivez l’histoire de Diana Prince, interprétée par Gal Gadot, situé 60 ans avant les événements du premier film, qui a valu à l’actrice des éloges pour sa performance, Christopher Reeve dans 1978 après avoir joué Superman. Maintenant, Jenkins Il a parlé de certains facteurs supplémentaires qui unissent les deux bandes.







Après la première de son film en HBO Max Et dans les théâtres américains Patty Jenkins a été interrogé sur la question de savoir si la bande était une lettre d’amour à la ‘Superman’ de Donner et ‘Homme araignée’ de Sam Raimi, «J’aspire à cela, bien sûr. Ce sont mes films préférés dans le monde des super-héros. J’ai adoré ceux de Superman et Homme araignée en particulier. Perfection. Ils m’ont beaucoup inspiré ».

J’aspirerais à cela à coup sûr. Ce sont mes deux courses préférées dans le monde des super-héros. J’ai adoré Superman et Spiderman en particulier. La perfection. Et m’a tellement inspiré. https://t.co/JFXaEL1c3l – Patty Jenkins (@PattyJenks)

27 décembre 2020





Jenkins a révélé qu’une scène où Diane mouches a été directement inspiré d’une scène emblématique de ‘Superman’, quand Clark Kent conduit à Lois pour une promenade.







Après avoir été libéré dans les salles américaines et en HBO Max le passé 25 décembre, ‘Wonder Woman 1984’ est devenu le film le plus réussi depuis la pandémie par le coronavirus est venu au monde.