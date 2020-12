Wonder Woman 1984 et son énorme buffet de trous de parcelle éblouissants

Wonder Woman 1984 est enfin là et mon garçon, ça le fait ne pas réussir à répondre à toutes les attentes élevées et au battage médiatique créé pour s’assurer que ses retards importants ne se traduisent pas par une perte d’intérêt des gens. Même sans la responsabilité supplémentaire de dépasser le succès du premier film, il apparaît toujours comme un mélange de mélodrame criblé de nids de poule alors que Patty Jenkins a littéralement jeté la prudence au vent avec non pas un mais plusieurs points d’intrigue dans l’histoire. Les choses se passent juste dans WW 1984 pour le plaisir et aucune logique solide n’existe pour soutenir leur existence.

(L’article suivant contient des spoilers majeurs de Wonder Woman 1984. Notre conseil serait de le regarder dès que possible afin que vous puissiez participer à la façon dont une partie importante de celui-ci n’avait pas de sens)

Et pour ceux qui ont regardé les plus de 2 heures 30 minutes de Jenkins prendre une décision de complot décousue après l’autre, commençons:

Probablement personne jamais pris des photos en 1984

Après le flashback annuel du jeu amazonien, nous voyons Wonder Woman en 1984, se balançant d’un endroit à un autre dans un centre commercial pour arrêter quatre petits criminels loufoques. La scène de vol en elle-même est bâclée – « Je ne vais pas rentrer! », Alors bon, je vais tenir cette gamine par-dessus la balustrade et la laisser presque tomber là où je peux aller en prison pour et un meurtre. Mais Diana se précipite sur son Lasso de vérité pour sauver la fille, après quoi elle procède à la destruction des caméras comme si cela effacerait aussi comme par magie les images déjà enregistrées.

Après avoir fini d’attacher les voleurs dans son lasso plusieurs fois et … de les frapper contre les rampes, à plusieurs reprises, elle fait un clin d’œil à une petite fille et met son doigt sur ses lèvres pour laisser entendre qu’elle la sauver est un grand secret comme si les innombrables personnes du centre commercial sont aveugles ou ne possèdent pas ce qu’on appelle un appareil photo. En fait, Diana se balançait, aidait les gens et déjouait le crime plutôt publiquement, il est difficile de digérer le fait que personne ne l’a jamais prise en photo. Ce n’est pas comme si les appareils photo portables n’existaient pas en 1984.

Comme Diana n’a pas changé l’apparence de son alter ego (pas même le trope vous-êtes-laide-si-vous-portez des lunettes que Jenkins a tiré avec Barbara) et a une vie « normale » cette fois, il est difficile de digère le fait que sa couverture n’a pas été soufflée, comme jamais.

Wonder Woman 1984 annule Ligue de justice

Dans Ligue de justice, après que Diana ait conseillé à Bruce de passer à autre chose et d’arrêter de pleurer ses parents décédés, Bruce a riposté en lui rappelant que « vous vous êtes enfui pendant cent ans parce que votre petit ami est mort! » Alors, euh, les événements Ligue de justice arriver en 2016 et Wonder Woman 2 a lieu en 1984 – les calculs ne s’additionnent pas. Soit «s’enfuit» signifie se balancer en public pendant des années ou 100 ans était juste une exagération parce que Diana est assez occupée avec ses missions parodiques pour sauver des gens en plein jour en WW 1984.

Il y a aussi la partie où Diana apprend à voler dans le film mais on ne la montre jamais en train de voler Ligue de justice. C’est soit parce que voler devient trop ennuyeux pour elle, soit Jenkins n’a pas vraiment envie de maintenir la continuité.

Le 4 juillet le plus étrange de tous les temps

Après que Steve ait miraculeusement piloté un avion de chasse pour la première fois avec la connaissance du pilotage d’avions en 1918 et que Diana le rende invisible, ils assistent à des feux d’artifice dans le ciel. Pour Jenkins-sait-pourquoi, Diana dit à Steve que c’est le 4 juillet. Mais quelques minutes avant cette scène, Barbara a donné à manger à un sans-abri et lui a dit de rester au chaud. Restez au chaud en juillet, ça aussi à DC? Mais ce n’est pas que ça. Il y a littéralement des gens qui se promènent dans des manteaux et des fourrures. Le choix logique aurait été de dire que c’était la célébration du Nouvel An qui se serait bien déroulée avec les vêtements froids et d’hiver, mais tout comme les innombrables autres points du film, la scénarisation paresseuse prend le dessus.

Pourquoi diable Barbara a-t-elle couru?

Alors que nous étions déjà sous le choc de la façon dont le personnage s’était construit dans l’histoire, sa descente initiale dans la perversité totale était, euh, plutôt cahoteuse. Tout s’est reposé sur la scène où elle a violemment attaqué un homme qui avait auparavant tenté de l’agresser et qui lui a de nouveau sifflé. Elle le bat à un pouce de sa vie et ce moment, qui consiste davantage à se défendre contre un violeur, est le signe qu’elle perd son humanité. Mais notre question est Pourquoi a-t-elle quitté le musée en premier lieu?

Revenons ici un instant – quelques minutes avant que le scénario ci-dessus ne se produise, Barbara recherchait les origines de la Dreamstone et pour une raison quelconque, elle avait l’air énervée en regardant quelques diapositives. Après avoir agressé un collègue qui n’est que l’un des nombreux adeptes de la Barbara «améliorée», elle décolle, courant dans les rues avant de tomber sur ledit agresseur et de le battre sévèrement.

Alors, qu’a-t-elle trouvé en faisant des recherches sur la pierre de telle sorte que cela l’ait largement cochée avant même de poser les yeux sur l’homme? On pourrait penser que lorsqu’elle parle à Diana de ses découvertes le lendemain, elle cache quelque chose de grand. Mais non, tout au long du film, il n’y a pas de grande révélation de sa part sur l’objet mystique. Ainsi, ce qui s’est réellement passé, c’est qu’elle regardait les diapositives, a décidé de se mettre au travail et de courir. D’accord.

Steve court dans le corps d’un autre homme

La pierre a jeté le corps de Steve dans le mâle le plus proche qu’elle a trouvé, même si cela faisait apparaître un mur sans fin à partir de rien, et Diana, étant donné son immense amour pour lui, a vu le visage de son amant mort au lieu de celui de l’étranger. Tout est juste en amour et Diana ne se soucie pas du fait que Steve a repris le corps d’un homme innocent qui a probablement sa propre vie. En fait, ce sujet ne revient jamais dans le film car Diana est trop étourdie pour aborder le sujet.

Dans une tentative de rendre tout mou et ringard, l’histoire finit par projeter cet homme comme un mannequin plutôt qu’une vraie personne alors que Steve passe des jours, probablement des semaines, à courir avec Diana à travers les pays pour attraper Maxwell Lord et pas une seule fois personne – les amis, la famille ou peut-être une petite amie de l’homme – se demande où il se trouve. Tout a été fait pour amener Chris Pine à la suite et apparemment, c’était trop compliqué de donner à l’homme inconnu une brève histoire ou de faire comprendre à Diana à quel point il était mal pour elle de laisser son petit ami contrôler un autre, très vivant, la vie de l’homme (qu’il ne cessait de mettre en danger).

Pourquoi Diana a-t-elle porté l’armure dorée en premier lieu?

Après avoir renoncé à son souhait, ses pouvoirs étaient à 100% et elle n’avait aucune idée que Barbara avait amélioré son souhait – elle ne savait pas qu’elle aurait besoin de protection contre les griffes mortelles de Cheetah. Mais elle est toujours retournée chercher l’armure au lieu de se diriger immédiatement vers Maxwell. Elle a dû penser: « Oh, retournons à mon appartement, prenons l’armure dorée sans raison logique à part hausser les épaules avec style, tandis que Maxwell Lord détruit littéralement le monde! »

Certains diraient qu’elle le portait comme protection contre le feu intense qu’elle a rencontré à son arrivée, mais elle a fait face à bien pire pendant la Première Guerre mondiale sans l’armure. Donc, pour elle, craindre un petit coup de feu n’est pas une raison plausible. Quoi qu’il en soit, l’armure n’a fait que la ralentir, quelque chose qui était douloureusement visible. De plus, l’armure avait duré des milliers d’années, cela aussi après avoir affronté des hordes d’hommes en colère qui la martelaient et pourtant elle se cassait assez facilement. On dirait qu’il a été ajouté entièrement pour que la bande-annonce ait l’air tout « Ooooh! » car il obtient à peine une apparition dans le film.

Alors que Patty Jenkins a expliqué pourquoi WW1984Les méchants sont tels qu’ils sont, les raisons derrière ses décisions d’intrigue désorganisées et erratiques pour le film auraient besoin d’un mini-documentaire. Wonder Woman 1984 est maintenant diffusé sur HBO Max.

