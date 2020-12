Wonder Woman 1984 est maintenant le film DCEU le moins bien noté d’IMDb

Comme Wonder Woman 1984 les réactions continuent d’inonder Internet, les choses ne sont toujours pas si bonnes. Alors que le premier film a été un succès fulgurant par pratiquement toutes les définitions, ramassant des tonnes d’argent et recueillant des éloges de la critique, la suite ne peut pas tout à fait dire la même chose. Par exemple, sur IMDB, c’est maintenant le film DCEU le moins bien noté depuis le début de la franchise avec Homme d’acier en 2013. La distinction était auparavant détenue par 2016 Suicide Squad.

Selon IMDB, Wonder Woman 1984 détient une note de 5,7, au moment de la rédaction de cet article. Cela le place juste en dessous du réalisateur David Ayer Suicide Squad, qui détient un 6. Cela aide à illustrer le déclin perçu d’un film à l’autre, car l’original Wonder Woman est le film DCEU le mieux noté sur le site. Il détient actuellement une note de 7,4. Homme d’acier et Shazam suivez, avec les deux assis à 7. Puis vient Aquaman à 6,9, Batman contre Superman: l’aube de la justice à 6,4 et Ligue de justice à 6.3. Oiseaux de proie arrondit les choses à 6.1.

Ce n’est qu’un indicateur, mais il semble correspondre au consensus général, comparé à Wonder Woman de 2017. Sur Rotten Tomatoes, le premier film détient un taux d’approbation critique de 93% pour aller avec un score d’audience de 84%. Encore une fois, c’est l’entrée la mieux notée de la franchise sur la plate-forme. Wonder Woman 1984, quant à lui, détient une note critique de 65% et un score d’audience de 74%. Ce n’est en aucun cas un désastre, mais ce n’est certainement pas ce que la réalisatrice Patty Jenkins ou Warner Bros espéraient. Oiseaux de proie est niché au-dessus (78%) et Aquaman est juste en dessous (65 pour cent).

Il est difficile de déterminer ce que cela pourrait signifier pour la deuxième aventure solo de Gal Gadot en tant que super-héros emblématique de DC. À l’heure actuelle, de nombreux cinémas aux États-Unis et dans le monde ont de nouveau fermé leurs portes dans l’intérêt de la santé et de la sécurité. Wonder Woman 1984 a fait ses débuts dans les salles et sur HBO Max au cours du week-end, remportant 16 millions de dollars au box-office. Ce serait un désastre une autre année. Mais cela représente le plus grand week-end d’ouverture de tous les films depuis la fermeture initiale en mars. Son total s’élève actuellement à environ 85 millions de dollars dans le monde.

Mais WarnerMedia, à la fin, a décidé d’en faire un jeu en streaming car un début massif au box-office n’allait pas être dans les cartes avant un certain temps. À ce stade, le studio a décidé de sortir toute sa liste de films 2021 à la fois dans les cinémas et sur HBO Max aux États-Unis.Le mouvement a été vivement critiqué par de nombreux acteurs de l’industrie et le studio sacrifierait des milliards résultat.

Malgré les critiques médiocres, nous n’avons pas vu le dernier de Diana Prince. Wonder Woman 3 a déjà été annoncé, avec le retour de Patty Jenkins et Gal Gadot. Aucune date de sortie n’a encore été confirmée. Cette nouvelle nous parvient via IMDB.

