Wonder Woman 1984 diffuse le jour de Noël sur HBO Max parallèlement à ses débuts en salles

C’est officiel: Wonder Woman 1984 rentre à la maison pour les vacances. Warner Bros. va en effet sortir la suite très attendue de DC à la fois dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël. Cette décision intervient alors que le box-office n’a pas réussi à reprendre vie alors que les préoccupations en matière de santé et de sécurité restent répandues. En tant que tel, le studio va plutôt faire un jeu en streaming avec le blockbuster.

Wonder Woman 1984 sortira dans toutes les salles disponibles le 25 décembre. Le même jour, le film sera également mis à la disposition des abonnés de HBO Max. Les abonnés n’auront rien à payer de plus pour regarder la suite, ce qui va à l’encontre de ce que de nombreux grands films ont fait ces derniers mois. Tour du monde des trolls et d’autres titres étaient proposés en VOD premium, pour environ 19,99 € pour une location de 48 heures. Disney, quant à lui, a offert Mulan aux abonnés Disney + pour 29,99 € supplémentaires. L’espoir ici est que l’adaptation de DC Comics aidera à attirer les abonnés vers le service, qui a été lancé plus tôt cette année.

Warner Bros. a déjà pris un risque énorme en août en sortant Tenet en salles. Malheureusement, le blockbuster de 200 millions de dollars de Christopher Nolan a rapporté un peu plus de 350 millions de dollars au box-office mondial, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il génère un profit. Au moins à court terme. Dans ce cas, il y a encore moins de salles ouvertes aux États-Unis, ce qui suggère que Wonder Woman 1984 a encore moins d’occasions d’apporter le type d’argent nécessaire pour en faire un succès. Mais générer des abonnés pour HBO Max pourrait, à long terme, porter ses fruits. Le studio a pensé que c’était préférable de retarder à nouveau le film. La réalisatrice Patty Jenkins avait ceci à dire dans une déclaration.

« Le moment est venu. À un moment donné, vous devez choisir de partager l’amour et la joie que vous avez à donner, par-dessus tout. Nous aimons notre film comme nous aimons nos fans, alors nous espérons vraiment que notre film apportera un peu de joie et sursis à vous tous en cette période des fêtes. Regardez-le dans les cinémas, où il est sécurisé de le faire (découvrez les formidables cinémas que les théâtres de travail ont fait pour y parvenir!) Et disponible dans la sécurité de votre domicile sur HBO Max où il n’est pas. Bonnes vacances à tous. Nous espérons que vous apprécierez notre film autant que nous avons aimé le faire. «

Le film voit Gal Gadot reprenant son rôle de Diana Prince, avec Chris Pine de retour en tant que Steve Trevor. La suite a deux méchants, avec Pedro Pascal jouant Maxwell Lord et Kristen Wiig comme Cheetah. La Wonder Woman originale a été un énorme succès, gagnant 821 millions de dollars au box-office mondial. Il n’était pas déraisonnable de s’attendre, dans des circonstances différentes, à ce que le suivi ait pu rapporter 1 milliard de dollars.

Wonder Woman 1984 avait déjà été retardé plusieurs fois en 2020. Dans les pays où HBO Max n’est pas encore disponible, le film sortira toujours en salles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman, HBO Max, Streaming